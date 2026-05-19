وزير البيئة: تحرير 53,468 مخالفة منذ بدء برنامج النظافة الوطني

وطنا اليوم:أكد وزير البيئة أيمن سليمان، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027، بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين الواقع البيئي في مختلف محافظات المملكة، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية وترسيخ السلوك البيئي الإيجابي للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات.

وقال سليمان، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء استمع خلال جلسته التي عقدت الأحد الماضي إلى إيجاز حول أعمال البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة، حيث جرى استعراض تقرير تقييم الوضع الراهن للبرنامج التنفيذي، والذي تضمن عرضاً شاملاً لأبرز الإنجازات المتحققة منذ بدء تنفيذ البرنامج، إلى جانب التحديات القائمة وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن التقرير أشار إلى أن مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع لم يصل بعد إلى الطموح المنشود، رغم الجهود المبذولة، مؤكداً أن الهدف من إطلاق البرنامج يتمثل في إحداث نقلة نوعية ومستدامة في واقع النظافة العامة، الأمر الذي يتطلب استمرار العمل وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ السلوك الإيجابي.

وبيّن أن أبرز التحديات تتمثل في استمرار بعض الممارسات السلبية كالإلقاء العشوائي للنفايات في المواقع السياحية وأطراف المدن، وارتفاع الضغط على مواقع التنزه، إضافة إلى نقص الكوادر وتأخر بعض العطاءات، ما يستدعي تعزيز الرقابة وتحسين الاستجابة الميدانية.

وأشار سليمان إلى أن البرنامج شهد تنفيذ 1012 حملة نظافة بمشاركة نحو 42 ألف مشارك، أسفرت عن جمع 345 طناً من النفايات، إلى جانب توزيع حاويات وسلال للفرز في مختلف المواقع والمدارس، وتوفير أكياس قابلة للتحلل وإعادة الاستخدام للمتنزهين.

وفي جانب البنية التحتية، أوضح أنه جرى توزيع آلاف الحاويات والسلال في المتنزهات والطرق والمواقع السياحية، إضافة إلى تعزيز جهود فرز النفايات في المدارس وتركيب سلال على الطرق الحيوية. وأضاف أنه تم كذلك توزيع 80 ألف كيس يعاد استخدامه للسيارات و120 ألف كيس نفايات قابل للتحلل للمتنزهين والجامعات والمدارس والجمعيات، مع تحديد 39 موقع تنزه وإعداد خطط تنفيذية خاصة بكل جهة خلال مواسم التنزه.

وفيما يتعلق بالمناطق السياحية، قال سليمان إنه تم تنفيذ أعمال تطوير للبنية الخدمية في مناطق أم النمل وبرقش ووادي الريان، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة البيئة ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية، حيث تضمنت الأعمال تركيب وحدات صحية وأكشاك خدمية وإنشاء حواجز ترابية لحماية الغطاء النباتي، إضافة إلى تزويد المواقع بـ80 حاوية معدنية و50 سلة معلقة.

وأكد أن الوزارة عززت الرقابة البيئية وإنفاذ القانون من خلال تركيب 300 كاميرا متحركة لرصد المخالفات في مختلف البلديات والعاصمة، مشيراً إلى أن إجمالي المخالفات التي تم تحريرها منذ بدء البرنامج وحتى منتصف أيار 2026 بلغ نحو 53,468 مخالفة، توزعت بين 40,279 مخالفة لإلقاء النفايات من نوافذ المركبات وفق قانون السير، و9,672 مخالفة بموجب القانون الإطاري لإدارة النفايات، إضافة إلى 3,517 مخالفة لإلقاء النفايات في منطقة العقبة.

وأضاف أن وزارة البيئة أطلقت الخط الساخن 117119 وأرقام “واتساب” لتلقي الشكاوى البيئية، إلى جانب تطوير نظام إلكتروني لأتمتة المخالفات وربطه بالأجهزة المحمولة، تمهيداً لتشغيله تجريبياً خلال الفترة المقبلة وفي الجانب الإعلامي والتوعية، أوضح سليمان أنه تم تنفيذ حملة وطنية واسعة شملت اللوحات الرقمية في العاصمة وشاشات الباص السريع ولوحات الجسور وفي العقبة، إضافة إلى مئات المحاضرات التوعوية في المدارس والجامعات والمعسكرات الشبابية، ونشر مواد وفيديوهات توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإرسال ملايين الرسائل الخلوية والرسائل عبر البريد الحكومي “سند”، إلى جانب آلاف الفعاليات التوعوية في المدارس الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارة عززت الشراكات مع وزارة الشباب ومديرية الأمن العام ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والجامعات والمبادرات المجتمعية.

وحول المرحلة المقبلة، قال سليمان إن خارطة الطريق تتضمن إطلاق وتنفيذ حملة إعلامية وطنية متكاملة بالتعاون مع شركة متخصصة تمتد حتى نهاية العام، وتشمل إدارة منصات التواصل الاجتماعي وإنتاج محتوى توعوي وفيديوهات ومبادرات ومسابقات ورسائل تلفزيونية وفواصل إذاعية ولوحات رقمية في العاصمة وشاشات الباص السريع والجسور في المحافظات، مع التركيز على البعد السياحي والاقتصادي وإبراز جهود عمال الوطن وتعزيز الالتزام بالقانون.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً الاستمرار في تنفيذ حملات نظافة مكثفة في جميع المحافظات، وتنفيذ حملة وطنية شاملة في بداية كل شهر، وتوزيع أكثر من 1.3 مليون كيس مخصص للسيارات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، و7 آلاف حاوية معدنية، و12 ألف حاوية بلاستيكية، و42 ألف سلة معلقة، إضافة إلى توزيع 250 ألف كيس نفايات قابل للتحلل خلال حملات النظافة وعلى المتنزهين.

كما ستتواصل البرامج التوعوية بالتعاون مع وزارات الأوقاف والشباب والتربية والتعليم والسياحة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات والمبادرات المجتمعية، إلى جانب تكثيف الرقابة على المطاعم والأسواق التجارية والمحلات لضمان نظافة محيطها والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.

وأشار سليمان إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن كذلك إطلاق مبادرات “شارع سكني نظيف” و”شارع تجاري نظيف” بالتعاون مع غرفة تجارة عمّان، ومبادرة “حينا أنظف” بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بهدف تعزيز السلوك البيئي داخل الأحياء ودور العبادة والأماكن السياحية والأثرية ومواقع التنزه.

واختتم وزير البيئة تصريحه بالتأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ البرنامج ومواصلة معالجة التحديات ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية وتعزيز الرقابة ورصد المخالفات ونشر الوعي البيئي، بما يضمن تحسين مستوى النظافة العامة تدريجياً وتحقيق الأهداف المرجوة.