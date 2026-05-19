تجديد اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء

22 دقيقة ago
وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تجديد اعتماد مختبر الرقابة الدوائية التابع لها، بناءً على قرار لجنة الاعتماد في وحدة الاعتماد – نظام الاعتماد والتقييس الأردني JAS ، وذلك استنادًا لتعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم (4) لعام 2022 ومتطلبات المواصفة الدولية الأيزو2017 :17025
وأكدت المؤسسة أن تجديد الاعتماد يعكس كفاءة الأنظمة والإجراءات المتبعة في العمل المخبري، ما يعزز الثقة محليًا ودوليًا بنتائج الفحوصات المخبرية الصادرة عن مختبر الرقابة الدوائية.
وأشارت المدير العام للمؤسسة، الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات، إلى أن المؤسسة مستمرة في تطوير مختبراتها وتعزيز تطبيق أنظمة الجودة المخبرية وفق أحدث المعايير العلمية والدولية، بما يضمن إصدار تقارير دقيقة وموثوقة تكفل جودة ومأمونية وفعالية الدواء وفق المواصفات المعتمدة، لافتة إلى أن هذه الجهود تنعكس إيجابًا على دعم الصادرات الدوائية الوطنية وتعزيز الاقتصاد الوطني، انسجامًا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، فضلًا عن ترسيخ مكانة المؤسسة كجهة رقابية معتمدة دوليًا.


