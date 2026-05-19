التربية : بدأنا مشروع الرقمنة في 15 مدرسة بالعاصمة

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة عمق العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات وخاصة التربوية والتعليمية منها.

وبين الدكتور العجارمة خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، لمدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية للبنات، التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان، بحضور نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور سلطان الكتبي، وأمين عام المدرسة الرقمية وعضو مجلس الإدارة الدكتور وليد آل علي، أن مشروع المدرسة الرقمية هو نتيجة عمل مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، والتحول الرقمي بشكل عملي وتحقيق أثر تعليمي ملموس على المدى الطويل.

وأوضح أن هذا المشروع بدأ منذ العام 2022 في إطار البُعد الإنساني للطلبة اللاجئين السوريين، مبينًا أن الوزارة بدأت اليوم بمشروع المدرسة الرقمية في 15 مدرسة في مديريتي التربية والتعليم لقصبة عمان ولواء الجامعة.

وأعرب الدكتور العجارمة عن شكره للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم، وللقائمين على هذه المبادرة، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على التوسع فيها مستقبلا لتشمل باق مناطق المملكة في الشمال والجنوب.

وتابع الدكتور العجارمة جانبًا من إحدى حصص المدرسة الرقمية لطالبات الصف العاشر في مبحث الرياضيات، واستمع من الطالبات عن التحديات وأهم الاحتياجات للتوسع في هذا المشروع.

وفي السياق، كرّمت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، المدارس والمعلمين والطلبة المتميزين المشاركين في مشروع المدرسة الرقمية.

وأوضح العجارمة، أن ذلك سينعكس على دعم المعلم أثناء تنفيذ عمليات التدريس وتعزيز التعلم وتوفير تجربة تعليمية مدعومة بالتكنولوجيا التي تغطي المناهج من الصف الأول وحتى الثاني عشر يقدم فيها دروس رقمية وفيديوهات تعليمية وأنشطة وتطبيقات تفاعلية تمكن المعلم من إنشاء اختبارات إلكترونية تساهم في تمكين الطلبة من المهارات الرقمية اللازمة، حيث تم تنفيذ تدريبات استهدفت 800 معلم ومدير مدرسة على برامج رقمية ساهمت في بناء قدراتهم وتمكينهم رقميًا.

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية حمد عبدالله بن سعيد المطروشي، عن اعتزازه بهذه المبادرة في الأردن، مبينًا أن مشروع المدرسة الرقمية عملت عليه دولة الإمارات لفترة طويلة، ووصل إلى مئات الآلاف من الطلبة والمعلمين، ونرى اليوم على أرض الواقع نتائج هذا الاستثمار، وضرورة تطوير هذه المشاريع وتنميتها بالتعاون مع الأردن.

بدوره، قال نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور سلطان راشد الكتبي، إننا اليوم نشهد جانبًا من نجاحات المدرسة الرقمية إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي انطلقت أولى محطاتها قبل أربعة أعوام من المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين مريجيب الفهود.

وأشار إلى أن المدرسة الرقمية تجسد رؤية دولة الإمارات في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعليم النوعي من خلال توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الطلاب وتمكين الكوادر التعليمية.

وأعرب عن شكره لوزارة التربية والتعليم، ولكافة الشركاء على تعاونهم الذي أسهم بتحقيق هذا الإنجاز، متطلعًا إلى استمرار هذه الشراكة لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة في المملكة.

من جانبه، قال أمين عام المدرسة الرقمية وعضو مجلس الإدارة الدكتور وليد آل علي، إن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان ومن التعليم، مشيرا إلى أننا اليوم نحتفل بعقلية جديدة في التعليم تؤمن بأن المستقبل لا ينتظر المترددين.

وهنأ آل علي المعلمين والطلبة الخريجين، معربًا عن شكره لوزارة التربية والتعليم لدعمها المستمر لمختلف البرامج التطويرية ولمشروع المدرسة الرقمية، وللشريك الاستراتيجي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمهم المستمر للمبادرات التعليمية والتنموية.

وتضمنت فعاليات الحفل؛ تكريم أفضل 8 مدارس الأكثر تفعيلا لحصص المدرسة الرقمية مع الطلاب، وتكريم أفضل 15 معلمًا متميزًا، وتكريم أفضل 10 طلاب في دورة الذكاء الاصطناعي التابعة للمدرسة الرقمية، وتكريم 5 من أعضاء لجنة الإشراف من وزارة التربية والتعليم على تنفيذ مشروع المدرسة الرقمية. كما شهد الحفل تكريم 75 معلما، وتوزيع الشهادات التقديرية على أفضل 25 طالبا وطالبة.