إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية (أسماء)

وطنا اليوم:أعلن رئيس اللّجنة العليا للانتخابات في الجامعة الأردنية زياد الحوامدة نتائجَ انتخابات اتحاد طلبة الجامعة للعام الجامعيّ الحالي 2025/2026.

وقال الحوامدة: إنّ النّظام الانتخابيّ صُمّم لضمان تمثيلٍ شامل لمكوّنات الجامعة كافّةً، حيث يجمع المجلسُ بين ممثّلي الكلّيّات وممثّلي القوائم على مستوى الجامعة، مع تخصيص “كوتا” نسائيّة تضمن وجود طالبة من كلّ كلّيّة بتعيينٍ من العميد بعد التشاور مع عمادة شؤون الطلبة.

ولتعزيز شموليّة التّمثيل، يمنح النّظام الحقَّ لعميد شؤون الطّلبة بتعيين طالب من ذوي الاحتياجات الخاصّة وطالبَين من الجنسيّات الدّولية، لضمان إيصال صوت الفئات الطّلّابيّة كافّةً تحت قبّة الاتّحاد، مع اعتماد الكلّيّات كدوائرَ انتخابيّة مستقلّة تراعي التّخصّصات الأكاديمية وعدد الطّلبة في كلّ قسم.

وأضاف الحوامدة أنّه بموجب التّعليمات الجديدة تمّ إنشاء دائرةٍ انتخابيّة عامّة على مستوى الجامعة خُصّص لها 14 مقعدًا، و19 دائرة للكلّيّات إذ إنّ كلّ كليّة تُعدّ دائرةً انتخابيّة، وبلغ عدد المترشّحين على مستوى القوائم الجامعيّة 14 مترشّحًا، فيما بلغ عدد المترشّحين على مستوى الكلّيّات 459 مترشّحًا، ليصل إجمالي عدد المترشّحين إلى 473، منهم 360 طالبًا و113 طالبةً. كما بلغ عدد القوائم المترشّحة على مستوى الجامعة أربع قوائم، استكملت إحداها إجراءات التّرشّح، فيما لم تستكمل ثلاث قوائم متطلّبات التّرشّح.

وعلى مستوى الكلّيّات، بلغ عدد القوائم المترشّحة 132 قائمة، استكملت منها 112 قائمة إجراءات التّرشّح، مقابل 20 قائمة لم تستكمل الشّروط المطلوبة. ويحقّ الانتخاب لـ54,306 طلّاب وطالبات، منهم 34,648 من الإناث و19,658 من الذّكور، بينهم 48,207 طلبة من الجنسيّة الأردنيّة و6,099 من جنسيّاتٍ أخرى، فيما خصّصت الجامعة 59 صندوقَ اقتراع لإنجاز العمليّة الانتخابيّة.

وقال إن النسبة العامة للاقتراع بلغت ( 44.12 %)، موضحًا أن أعلى نسبة اقتراع كانت في كلية الحقوق بنسبة (73.04%)، وأقل نسبة اقتراع كانت في كلية الشريعة (34.98%)، فيما بلغت نسبة الاقتراع في فرع العقبة (57.5%).

وأشار الحوامدة إلى أنّ الانتخابات جرت بصورةٍ متميّزة عكست الوعي الدّيمقراطيّ الحقيقيّ الذي يتمتّع به طلبة الجامعة، ولم تسجَّل حتّى اللّحظة أيّة اعتراضاتٍ رسميّة من قبَل الطّلبة الذين لم يحالفهم الحظّ، وأنّ هذا النّجاح الذي يسجَّل للجامعة الأردنيّة جاء نتيجةً لتوجيهات إدارة الجامعة الواضحة بضرورة سَيرِ الانتخابات بكلّ شفافية وإتاحة الفرصة للطّلبة للتّعبير عن تطلّعاتهم، مؤكّدًا تقديمَ جميعِ أشكال الدّعم المادّي والمعنوي لمجلس الاتّحاد الجديد بما يصبّ في خدمة طلبة الجامعة.

وأكّد رئيس الجامعة نذير عبيدات خلال جولته على مراكز الاقتراع أنّ الجامعة ماضية بقوّة في تعزيز المسيرة الدّيمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الطّلّابيّة باعتبار الطّلبة هم قادةَ المستقبل والقادرين على إحداث التّغيير الإيجابيّ الذي يرقى بمسيرة الوطن.

وخلال الجولة تبادل عبيدات الحديث مع أعداد كبيرة من طلّاب وطالبات الجامعة حول سير العمليّة الانتخابيّة التي سارت كما خُطّط لها من قبَل اللّجان المشرفة على الانتخابات، كما التقى بعدد من رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع وأثنى على الجهود التي قاموا بها لإنجاح عمليّة الانتخابات التي أظهرت الجامعةَ بصورة حضاريّة حقيقيّة. وأعرب عددٌ كبير من طلبة الجامعة عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الانتخابات وارتياحهم للإجراءات التي اتّخذتها اللّجان المشرفة لتمكينهم من ممارسة حقّهم الانتخابيّ بيُسرٍ وسهولة.

وكانت نتائج الانتخابات كالآتي:

كلية الآداب:

حسام صالح الزبون

مؤيد محمد الوخيان

إبراهيم عوض الخرابشة

عبدالله عامر السواعير

محمد خير زياد السليحات

أحمد محمد عابد الدويكات

محمد نصر بني حمدان

كلية الأعمال:

سطام سامي سالم مبيضين

حمزة عبد الله محمود العناسوة

عزام محمد عقلة الرواشدة

عبدالجليل شاكر عبدالله العلوان

أمير نوفان أبو ريشة

إبراهيم فراس الريان

نزار إبراهيم سليمان الرواشدة

كلية العلوم:

بتول محمد حامد الشراب

محمود أديب العبد الرعود

محمد موسى الشبلي

مريم أحمد العسلي

أحمد نوح الزغول

أيمن برهان نايف قطيشات

كلية الشريعة:

كامل عوض عبد الفتاح العقيل

محمد فهد شفيق الهاشم

راشد محمد عبد الرزاق الزيود

كلية الطب:

حسام القضاة

عبد الحميد العضايلة

محمد الزيود

مهند العمايرة

كلية الزراعة:

عبدالله سالم فالح المناصير

ليث فايز سليمان أبو رياش

راية هيثم صالح

أحمد محمد خالد الريموني

بهاء الدين عبد الحليم الشويات

رائد أحمد فوزي أحمد

كلية التمريض:

صلاح العطيات

براءة العودات

أوس عبد الهادي مفلح البواريد

كلية العلوم التربوية:

راكان فؤاد فلاح الوليدات

عمر أحمد عبد الله البكار

محمد خالد خليفة الزيود

كلية الهندسة:

عبد الجليل تيسير الزيود

خالد زيد سالم المناصير

عبدالله خالد عبده الكردي

نور أحمد عثمان العطيات

عمار ياسين فايز دبابسة

ليث إياد غالب أبو كركي

أحمد وصفي عدنان الدهني

عبدالله فيصل محمد الشوابكة

كلية الحقوق:

فراس علاونة

محمد العوايشة

خالد محمد عبد الكريم الحويان

كلية علوم الرياضة:

صهيب ياسين علي المناصير

طارق عبدالله عبد الفتاح أبو هزيم

محمد زياد محمد الشبيلات

كلية الصيدلة:

حسين وصفي نوافلة

وسيم علي القطيشات

مؤمن يوسف الفقير

يمنى معتصم القواسمة

كلية طب الأسنان:

أحمد العمرو

تقى العبادي

ينال بني مصطفى

كلية علوم التأهيل:

ماهر حسن زعل الحراسيس

دانا تركي إبراهيم أبو طبنجة

محمد غاندي محمد البشابشة

عبد الكريم محمود مفلح أبو رمان

كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات:

القاسم محمد خريسات

مجدي محمد حسان

معتصم عارف الحديد

آدم هاني الدويكات

كلية الفنون والتصميم:

مصطفى وصفي الطويل

المنتصر بالله المغاريز

يزن الدعجة

رنيم الطويسي

كلية اللغات الأجنبية:

نبيلة محمد الشورة

عامر ذياب عبد الحافظ الزيود

مصطفى معاذ ريالات

أحمد نبيل نصيرات

كلية الآثار والسياحة:

عمرو المجالي

محمد العبادي

حسين الزعبي

محمد العياصرة

كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية:

نصر العبادي

علي الصمادي

محمد سلامة اللبابدة

مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة:

محمد مهدي

مقاعد الطلبة الدوليين:

لطفي أحمد هديانا

رنا سامر العايدي

الفائزون على مستوى الجامعة:

أيهم الزواهرة

أيهم العجارمة

روان الوادي

سند الروحنة

طارق العبادي

عدي الرفاعي

عمرو الزريقات

فرح خماش

كندة عبد الرحيم

ليان رباح

ليث العدوان

محمد أبو طربوش

محمد الحليق

محمود أبو نقيرة

كوتا / طالبات

كلية الفنون:

نايا داهود جميل دبابنة

كلية اللغات الأجنبية:

يقين راتب عبد الرحمن الغراغير

كلية الزراعة:

جمانة علي عبدالمحسن العبوس

كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية:

حلا محمد عبد المراشدة

كلية الحقوق:

بتول صالح علي القعايدة

كلية الأعمال:

ماس غالب عطالله المواجدة

كلية الآثار والسياحة:

نورا وصفي محمد كيلاني

كلية الآداب:

بيان جودة سليمان البكار

كلية الشريعة:

ميسون جهاد عبدالله جروان

كلية علوم الرياضة:

مريم مهند أحمد القميري

كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات:

سلمى حسين سعيد خليفة

كلية العلوم:

رند خالد إبراهيم خروب

كلية الهندسة:

جود بسام غسان صباح الحلو

كلية الطب:

عائشة القيسية

كلية طب الأسنان:

سارة عبد الرحمن أحمد الخرابشة

كلية الصيدلة:

أماني عاطف عبد اللطيف الشنيكات

كلية العلوم التربوية:

حلا فلاح محمد الفار

كلية التمريض:

ملاك علاء ناصر الزواهرة

كلية علوم التأهيل:

سدن محمد جمال دعنا

وأما فرع الجامعة الأردنية في العقبة فجاءت النتائج على النحو الآتي:

كلّيّة التّمريض:

رقية رامز صالح خليل

قتيبة عبد الصمد محمد أبو غزلة

زيد محمد زايد العرود

كلّيّة الحقوق:

محمد هشام سلامة المرافي

علي عبد الكريم فريج الأحيوات

عبدالرحمن عبدالمهدي محمود الدويكات

كلّيّة الأعمال:

محمد سامر عبدالله أبو عبدالله

حاتم مهند فايز الرجبي

إبراهيم عوض عبدالحميد الزغول

كلّيّة السّياحة والفَندَقة:

قصي نايف أبو الفيلات

أسامة أمجد محمد الشهبان

عادل محمود عادل برهم

كلّيّة اللّغات:

بني صفوان صالح المراحلة

عبدالرحمن إبراهيم محمد عليان

عارف علي الحمادين

كلّيّة نُظُم وتكنولوجيا المعلومات:

عبدالرحمن ماهر حمود الخنافسة

راشد محمد أحمد المسيعديين

محمد خليل وليد فريحات

كلّيّة العلوم الأساسيّة والبحريّة:

أبرار سفيان عبدالله الحلالمة

إسماعيل تحسين محمود الغرابلي

البراء محمد أحمد الصمادي

القوائم على مستوى الجامعة

عمر عبدالعزيز صابر الجارحي

صالح إبراهيم الشخاترة

كوتا / طالبات

سبأ أحمد سعيد البديرات – كلّيّة نُظُم وتكنولوجيا المعلومات

رغد عمر محمد القرامسة – كلّيّة السّياحة والفَندَقة

ليمار عمر قفطان المومني – كلّيّة اللّغات

نور الحميدي خلف الرواجفة – كلّيّة التّمريض

ريناز عبيد علي الكباريتي – كلّيّة الأعمال

تقوى محمد عبدالمعطي القوابعة – كلّيّة الحقوق

تمارا جمال عبدالقادر المراعية – كلّيّة العلوم الأساسيّة والبحريّة

الاحتياجات الخاصة:

سيدار عيسى محمد الرشدان – كلّيّة السّياحة والفَندَقة

الطلبة الدوليون:

ماريا خليل بنيامين يوسف – كلّيّة نُظُم وتكنولوجيا المعلومات

يحيى مروان علي أبو موسى – كلّيّة التّمريض