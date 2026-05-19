“رعاية المسنين” محاضرة  في مدرسة ماعين الثانوية الشاملة للبنات

وطنا اليوم – شهدت طالبات مدرسة ماعين الثانوية للبنات وعدد من السيدات أعضاء لجنة صحة المجتمع المحلي ماعين محاضرة بعنوان ” رعاية المسنين” التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الزيتونة واستضافها مدرسة ماعين الثانوية الشاملة للبنات في إطار الجهود التوعوية والمجتمعية المستمرة للجنه.

وقدم المحاضرة القيمة والهادفة الدكتور عمران الحواتمه قسم العلاج الطبيعي في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الزيتونة والذي سلط الضوء في محاضرته على تعزيز جودة حياة المسنين وتوفير الرعاية الشاملة لهم إضافة إلى محاور هامة تتعلق بحمايتهم والبر بهم ومنها حمايتهم من الإساءات (الجسدية، النفسية، أو المالية) وكيفية التعامل الأمثل معهم. كما سلط الضوء على دورهم الأساسي في الانضباط الاجتماعي.

وكذلك التركيز على الوقاية من الأمراض الشائعة والتدابير اللازمة للحفاظ على القدرة الوظيفية والنشاط البدني والتأكيد على قيمة توقير الكبير وبر الوالدين وحفظ حقوقهم وكيفية رد الجميل للآباء والاجداد في خريف العمر والرعاية الصحية والجسدية من حيث المتابعة الطبية الدورية لهم وتنظيم الأدوية وتقديم الغذاء المتوازن والنشاط البدني الخفيف والدعم النفسي والاجتماعي من حيث أهمية الدمج المجتمعي للمسن والاستماع إليه بشغف ومشاركته في تفاصيل الحياة لابعاد شبح العزلة والاكتئاب عنه.

وكذلك لأمان المنزلي من حيث تهيئة البيئة المحيطة بكبار السن داخل بيوتهم لضمان سلامة حركتهم ومنع حوادث السقوط.

وقدمت لجنة صحة المجتمع المجتمع المحلي ماعين ممثلة برئيسها واعضائها شكرها وتقديرها للدكتور عمران الحواتمه على طرحه الإنساني القيّم والمعلومات المفيدة التي ساهمت في إثراء معرفة افراد المجتمع المحلي وتسليط الضوء على طرق الرعاية الصحية لكبار السن إضافة الى الرعاية الاجتماعية والنفسية واثرها الايجابي على المسنين.

كما قدمت اللجنة شكرها وتفديرها وامتنانها إلى مديرة مدرسة ماعين الثانوية الشاملة للبنات الاستاذة الفاضلة حنان العجوري لتعاونها واستضافتها وتنظيمها المتميز للمحاضرة وحرصها على دعم الأنشطة التي تخدم المجتمع المحلي وتغرس القيم النبيلة في نفوس الطالبات.

وكذلك شكرت اللجنة ضباط الارتباط القائمين على هذه الفعالية ممثلة بالسيدة ميسر ابو مطر والسيدة ايمان العرامين وكذلك الشكر الموصول للمهندسة هديل الحجران لحرصها الشديد ومتابعتها المستمرة لآنجاح نشاطات اللجنة كما شكرت اللجنة كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية.

