نظام إلكتروني قريبًا لتخفيض أجور النقل لطلبة 6 جامعات رسمية

وطنا اليوم:أعلن الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان الحديثة للنقل المهندس محمد الليمون توقيع اتفاقية مع هيئة تنظيم النقل البري لتوريد وتشغيل أنظمة النقل الذكي للحافلات التي تخدم ست جامعات رسمية خارج العاصمة عمّان.

وقال الليمون، خلال مداخلة إذاعية، إن الاتفاقية تتضمن تركيب أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع الإلكتروني للحافلات، بما يسهّل استفادة الطلبة من الدعم الحكومي المخصص للنقل.

وأوضح أن النظام الجديد سيعتمد على بطاقات إلكترونية خاصة بالطلبة، بحيث يتم اقتطاع قيمة الأجرة المدعومة مباشرة عند استخدام البطاقة، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

وأضاف أن الطالب الذي تبلغ أجرة خطه دينارا واحدا ويحصل على دعم بنسبة 50%، سيتم اقتطاع نصف دينار فقط من بطاقته بشكل إلكتروني مباشر.

وأشار الليمون إلى أن الشركة تعمل حاليا بالتعاون مع الجامعات المعنية ووزارة الاقتصاد الرقمي من خلال تطبيق “سند” على إنشاء مركز لإصدار البطاقات الإلكترونية الخاصة بالطلبة، تمهيدا لتطبيق النظام الجديد.