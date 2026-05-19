الطاقة: الأردن لم يتعرض لانقطاع مباشر في إمدادات النفط أو لتعطل شامل في سلاسل التوريد

وطنا اليوم:شاركت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، اليوم الثلاثاء، في الجلسات التحضيرية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2026، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم).

وأكدت العزام، خلال كلمتها، أن الأردن بات يمتلك قاعدة متقدمة من الإنجازات في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل الكهربائي، إلى جانب التحول الرقمي في قطاع الطاقة، بما يعزز جاهزية القطاع وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأشارت إلى أن النزاع الإقليمي أثبت أن أمن الطاقة في الأردن لم يعد مجرد ملف فني، بل أصبح ملف صمود وطني واقتصادي، مبينة أن المملكة لم تتعرض حتى الآن لانقطاع مباشر في إمدادات النفط الخام أو المشتقات النفطية، أو لتعطل شامل في سلاسل التوريد، إلا أنها تأثرت بدرجات متفاوتة نتيجة ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وتقلب الأسعار، وارتفاع كلف النقل والتأمين، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق.

وأضافت أن الأردن ينظر إلى مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز الصمود، وليس مجرد مشاريع فنية أو تجارية، موضحة أن الربط مع دول الجوار يسهم في تبادل الكهرباء، وتحسين موثوقية الشبكات، وتوفير بدائل خلال الأزمات أو فترات ارتفاع الطلب.

ولفتت العزام إلى أن أهمية الربط الكهربائي تزداد في ظل الحرب الحالية، حيث أثبتت الأزمات الإقليمية أن الدول تصبح أكثر عرضة للصدمات السعرية واللوجستية عندما تعمل بشكل منفرد، .

وأكدت أن الرقمنة ستؤدي دوراً محورياً في المرحلة المقبلة ضمن مشروع تحول قطاع الكهرباء في الأردن، مشيرة إلى أن المملكة قطعت شوطاً مهماً في نشر العدادات الذكية، بالتوازي مع تطبيق تدريجي للتعرفة المرتبطة بالزمن، الأمر الذي يسهم في إدارة الأحمال وتوجيه الاستهلاك نحو الأوقات الأقل ضغطاً على الشبكة.

وأضافت أن الرقمنة تسهم كذلك في تحسين التخطيط، ورفع مستوى الشفافية، وتقليل الفاقد، وتمكين شركات الكهرباء من مراقبة الشبكات والتعامل السريع مع الأعطال، فضلاً عن دعم دمج نسب أعلى من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشبكة الكهربائية.

وشارك في الجلسات التحضيرية، إلى جانب الأردن، ممثلون عن فلسطين ولبنان وتونس والكويت.

ويُعد المنتدى العربي للتنمية المستدامة الآلية الإقليمية الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة. ويجمع المنتدى ممثلين عن الحكومات العربية وأصحاب المصلحة لمناقشة التقدم المحرز واستعراض السياسات والحلول المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ينقل مخرجات وتوصيات المنطقة العربية إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي يُعقد سنوياً في نيويورك.