الأردن يدين استهداف السعودية بمسيّرات ويؤكد تضامنه الكامل معها

وطنا اليوم:دان الأردن، الاثنين، الاعتداء الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بثلاث طائرات مسيّرة قادمة من الأجواء العراقية، واصفا إياه بأنه انتهاك سافر لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.