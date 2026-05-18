بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

وفاة وإصابات بعدة حوادث مرورية على الطرق الخارجية

3 ساعات ago
وفاة وإصابات بعدة حوادث مرورية على الطرق الخارجية

وطنا اليوم:كشف النقيب مهدي الحمود، من إدارة الدوريات الخارجية، عن أبرز الحوادث المرورية التي تم التعامل معها خلال الساعات الـ24 الماضية على الطرق الخارجية في المملكة، وأسفرت عن وفاة وعدد من الإصابات.
وقال الحمود عبر التقرير المروري اليومي إن كوادر الدوريات تعاملت مع حادث تصادم وقع على طريق معان، بعد محطة بطن الغول بنحو 20 كيلومتراً، بين مركبتي شحن، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح بالغة، حيث جرى إخلاء الوفاة والمصاب إلى مستشفى معان الحكومي.
وأضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث يعود إلى التعامل الخاطئ مع المنعطفات.
وفي حادث آخر، تعاملت الكوادر الأمنية مع حادث تدهور مركبة على طريق إربد – عمان، بعد جسر النعيمة باتجاه الرمثا، حيث تدهورت المركبة واصطدمت بعمود إنارة، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح متوسطة، وتم إسعافه إلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.
كما تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تدهور لمركبة خصوصية على طريق الأزرق – الزرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة، حيث تم إسعاف المصاب إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.
وأكد الحمود ضرورة الالتزام بقواعد المرور، والانتباه أثناء القيادة، خاصة على الطرق الخارجية والمنعطفات، حفاظاً على السلامة العامة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:42

الاحتلال يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود ويعتقل 100 مشارك

12:28

500 دينار رسوم ترخيص صانع المحتوى المحترف و100 للهواة

12:20

بالصور … د. الحوراني يرعى يوم الابتكار في جامعة عمّان الأهلية بمشاركة شركات ريادية وتقنية

11:55

المياه: ضبط بئرين مخالفين ومحطات تحلية مياه في عجلون والشونة الجنوبية

11:48

محمد رمضان يكشف لأول مرة أجره بعد الأسطورة

11:42

مصدر باكستاني يكشف: قدمنا مقترحا إيرانيا معدلا إلى أميركا

11:34

اعتداءات المستوطنين في الضفة تتصاعد.. تجريف وسرقة مواشي وحرق أشجار

11:28

حين يُصبح مايسمى بالمؤثر بديلاً عن الحقيقة

11:27

انطلاق مهرجان العقبة الرياضي الرابع بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة

11:12

92.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

11:07

ركود يخيم على أسواق العقبة.. وأنظار التجار تتجه إلى حركة العيد

11:02

روسيا تسلّم دمشق طائرة إليوشن التي فرّ على متنها ماهر الأسد

وفيات
وفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلةوفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026