أمانة عمان: حملة تعبيد شوارع بـ 7 ملايين دينار

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى تنفيذ حملة شاملة ومكثفة لتعبيد عدد كبير من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في مختلف مناطق العاصمة، على أن تبدأ الأعمال خلال الأسابيع المقبلة، بعد طرح عطاءين هندسيين بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين دينار.
وأكد المدير التنفيذي للطرق في الأمانة، سليمان الشمري، أن خطة التنفيذ اعتمدت توزيعا دقيقا للمسارات الهندسية والزمنية؛ إذ خُصص العطاء الأول للأحياء السكنية لتنفيذ أعمال التعبيد خلال الفترة النهارية، فيما خُصص العطاء الثاني للشوارع الحيوية والرئيسية للعمل خلال الفترة الليلية، تجنبا للازدحامات المرورية في ساعات الذروة.
ودعت الأمانة المواطنين ومرتادي الطرق إلى التعاون مع الكوادر الفنية والميدانية التي ستعمل على مدار الساعة، لإنجاز الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية وضمن خطة زمنية محددة.
وأوضحت أن تنفيذ أعمال التعبيد سيتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإجراء التحويلات اللازمة، بما يضمن انسيابية السير وسلامة مستخدمي الطريق.


