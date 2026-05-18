3 ساعات ago
زلزال يضرب جنوب غرب الصين وإجلاء الآلاف وانهيار عدد من المباني

وطنا اليوم:تسبب زلزال بلغت شدته 5.2 درجة ضرب منطقة قوانغشي في جنوب غرب الصين في وقت مبكر من الاثنين في وفاة شخصين وإجبار أكثر من 7000 شخص في مدينة ليوشو على إخلاء منازلهم في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ، مع تحذير السلطات من اضطرابات في حركة النقل.
وذكر التلفزيون المركزي ​الصيني أنه تم تأكيد وفاة شخصين ولا يزال شخص في عداد المفقودين، وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، لكن جميع الإصابات ليست خطيرة.
وأضاف التلفزيون أن 13 مبنى انهار في الساعات الأولى من يوم الاثنين، فيما أشارت سلطات السكك الحديدية إلى اضطرابات في حركة النقل، إذ تعكف على فحص سلامة البنية التحتية لخطوط السكك الحديدية.
وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن خطوط الاتصالات والكهرباء وإمدادات المياه والغاز وحركة المرور في المنطقة المتضررة تعمل بشكل طبيعي.


