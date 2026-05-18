بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مجلس النواب: لا دور لنا في منح أو تسهيل تصاريح الحج

3 ساعات ago
مجلس النواب: لا دور لنا في منح أو تسهيل تصاريح الحج

وطنا اليوم:أكد مجلس النواب، مساء الأحد، أن ما تم تداوله حول وجود دور لمجلس النواب في منح أو تسهيل تصاريح الحج هو خبر لا أساس له من الصحة.
وأوضح المجلس أن الجهة المخولة حصراً بإدارة شؤون الحج وتنظيم التصاريح والترتيبات المتعلقة بها هي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفق الأطر والتعليمات المعمول بها.
وتابع بالقول، إن ربط مجلس النواب أو الأمانة العامة بأي إجراءات تتعلق بمنح فرص الحج أو المفاضلة بين الطلبات لا يستند إلى معلومات صحيحة مطلقاً.
وأهاب المكتب الإعلامي لمجلس النواب بضرورة تحري الدقة والمصداقية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومراجعة الجهات المعنية في المجلس، مؤكدا أن أبواب الأمانة العامة مفتوحة وترحب بأي استفسارات وتساؤلات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:42

الاحتلال يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود ويعتقل 100 مشارك

12:28

500 دينار رسوم ترخيص صانع المحتوى المحترف و100 للهواة

12:20

بالصور … د. الحوراني يرعى يوم الابتكار في جامعة عمّان الأهلية بمشاركة شركات ريادية وتقنية

11:55

المياه: ضبط بئرين مخالفين ومحطات تحلية مياه في عجلون والشونة الجنوبية

11:48

محمد رمضان يكشف لأول مرة أجره بعد الأسطورة

11:42

مصدر باكستاني يكشف: قدمنا مقترحا إيرانيا معدلا إلى أميركا

11:34

اعتداءات المستوطنين في الضفة تتصاعد.. تجريف وسرقة مواشي وحرق أشجار

11:28

حين يُصبح مايسمى بالمؤثر بديلاً عن الحقيقة

11:27

انطلاق مهرجان العقبة الرياضي الرابع بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة

11:12

92.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

11:07

ركود يخيم على أسواق العقبة.. وأنظار التجار تتجه إلى حركة العيد

11:02

روسيا تسلّم دمشق طائرة إليوشن التي فرّ على متنها ماهر الأسد

وفيات
وفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلةوفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026