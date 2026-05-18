بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

العوران :الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية البحرية والساحلية المستدامة في الأردن،

3 ساعات ago
العوران :الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية البحرية والساحلية المستدامة في الأردن،

وطنا اليوم -امين المعايطه
أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران، أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية البحرية والساحلية المستدامة في الأردن، وتشكل إطاراً وطنياً يعزز التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية في خليج العقبة.

جاء ذلك خلال رعايته الورشة الوطنية التي نظّمتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، من خلال برنامج الشعاب المرجانية المرنة في خليج العقبة، لمراجعة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والشركاء التنمويين العاملين في القطاعات البحرية والساحلية.

وأوضح العوران ن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق تمثل خطوة وطنية متقدمة نحو تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجالات الاقتصاد الأزرق والتنمية الساحلية المستدامة، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والأولويات الوطنية المتعلقة بالاستدامة البيئية والتغير المناخي.

وناقشت الورشة المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، والتي تركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، أبرزها السياحة المستدامة، ومصايد الأسماك والاستزراع السمكي، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وحماية البيئة البحرية، والابتكار، والبنية التحتية الساحلية، والحوكمة، والتمويل الأزرق المستدام.

من جانبه، أكد القائم بأعمال مدير المشاريع في العقبة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سامي ترابيه، مواصلة البرنامج دعم الجهود الوطنية لتطوير الاقتصاد الأزرق في الأردن، من خلال تعزيز التخطيط القائم على الأدلة وبناء الشراكات الفاعلة التي توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية النظم البيئية البحرية.

وتضمنت الورشة جلسات نقاشية ومجموعات عمل متخصصة هدفت إلى مراجعة المسودة النهائية للاستراتيجية وتقديم الملاحظات والتوصيات اللازمة، تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتمادها من قبل مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومن ثم رفعها إلى رئاسة الوزراء للمصادقة عليها.

يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق تم تطويرها من خلال عملية فنية وتشاركية شاملة، بالتعاون مع مستشار دولي متخصص، وبمشاركة فريق وطني تم تشكيله لهذه الغاية، وضم ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، بما يضمن مواءمة الاستراتيجية مع الأولويات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية في مجالات الاقتصاد الأزرق والتنمية الساحلية المستدامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:42

الاحتلال يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود ويعتقل 100 مشارك

12:28

500 دينار رسوم ترخيص صانع المحتوى المحترف و100 للهواة

12:20

بالصور … د. الحوراني يرعى يوم الابتكار في جامعة عمّان الأهلية بمشاركة شركات ريادية وتقنية

11:55

المياه: ضبط بئرين مخالفين ومحطات تحلية مياه في عجلون والشونة الجنوبية

11:48

محمد رمضان يكشف لأول مرة أجره بعد الأسطورة

11:42

مصدر باكستاني يكشف: قدمنا مقترحا إيرانيا معدلا إلى أميركا

11:34

اعتداءات المستوطنين في الضفة تتصاعد.. تجريف وسرقة مواشي وحرق أشجار

11:28

حين يُصبح مايسمى بالمؤثر بديلاً عن الحقيقة

11:27

انطلاق مهرجان العقبة الرياضي الرابع بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة

11:12

92.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

11:07

ركود يخيم على أسواق العقبة.. وأنظار التجار تتجه إلى حركة العيد

11:02

روسيا تسلّم دمشق طائرة إليوشن التي فرّ على متنها ماهر الأسد

وفيات
وفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلةوفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026