تهنئة وتبريك للدكتور المهندس حمزة مخلد النوافعة

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم – يتقدم الدكتور مخلد النوافعه وزوجته واولاده من ابنهم الغالي الدكتور المهندس حمزة بأسمى آيات التهنئة والتبربك بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسكونسن- ميلووكي  بالولايات المتحدة الأمريكية وبتقدير امتياز

University of Wisconsin–Milwaukee

بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة.
وكان عنوان رسالته:
“تحسين خلية التحليل الكهربائي التي تعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بكفاءة”
“Optimization of a Solar-Powered Electrolytic Cell for Efficient Green Hydrogen Production”

إن هذا الإنجاز العلمي المشرّف يُجسد ثمرة الطموح والإصرار والعزيمة، ويعكس ما تحلّى به من تميز وتفوق نفخر به جميعاً، كما يُعد بدايةً لمسيرة علمية ومهنية واعدة بإذن الله.

أسأل الله العلي القدير أن يبارك له في علمه وعمله، وأن يوفقه إلى المزيد من النجاحات والإنجازات، وأن يجعل هذا التفوق فاتحة خير لمستقبل مشرق يليق بقدراته وطموحه.

ألف ألف مبارك للغالي الدكتور المهندس حمزة ، وعقبال أعلى المراتب العلمية والعملية بإذن الله.

{{وسيكون استقبال المهنئين وتقبّل التهاني، بمشيئة الله تعالى، بعد عودة الدكتور حمزة من الولايات المتحدة الأمريكية ‎}}

