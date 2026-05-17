إعلان القائمة الأولية لمنتخب النشامى تأهبا لمواجهتي سويسرا وكولومبيا وديا

وطنا اليوم:أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب جمال سلامي، عن القائمة الأولية للنشامى والتي تضم 30 لاعبا، تأهبا لمواجهتي سويسرا وكولومبيا وديا، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.

ويبدأ المنتخب الوطني تحضيراته في مركز إعداد النشامى بالعاصمة عمان الخميس 21 أيار، الذي يسبقه إجراء تدريبات فردية لبعض اللاعبين، فيما يغادر وفد النشامى إلى العاصمة السويسرية مساء الخميس 28 من الشهر ذاته.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره السويسري وديا يوم 31 أيار، على ملعب “كيوبين بارك” في مدينة سانت غالن السويسرية، قبل أن يغادر إلى معسكره في مدينة سان دييغو، الولايات المتحدة خلال الفترة 1-10 حزيران، ويتخلله مواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في ملعب سنابدراجون، قبل أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويسعى الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال توفير هذه المعسكرات إلى تقديم كافة سبل الدعم للمنتخب الوطني، لضمان ظهور مشرف يليق بسمعة الكرة الأردنية في المحفل العالمي الكبير.