الأردن وإستونيا يبحثان توسيع الشراكات في التكنولوجيا والطاقة والسياحة

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في ختام زيارته إلى جمهورية إستونيا اليوم، وبحضور وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا، عددًا من مُمثّلي القطاع الخاص الإستوني.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص الأردني والإستوني في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصًا التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار والطاقة والسياحة.
ووضع الصفدي الحضور في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية وما توفره من فرص واعدة وحوافز استثمارية، وأكّد حرص الأردن على تعزيز التعاون الاقتصادي مع إستونيا والبناء على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة.
كما أكّد الصفدي أهمية المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة خلال العام الحالي، بوصفه منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مشددًا على أهمية مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين الإستونيين في المؤتمر واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
إلى ذلك، التقى الصفدي المُمثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم، على هامش مشاركته في مؤتمر لينارت ميري، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.


