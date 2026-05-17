الأمن العام يحذّر من رسائل احتيالية لدفع المخالفات المرورية

وطنا اليوم:حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير المواطنين من التعامل مع رسائل وهمية ترد لهواتفهم وتوهم مستقبليها بأنها صادرة عن جهات رسمية، وتطلب منهم المسارعة إلى دفع قيمة مخالفاتهم المرورية من خلال الدخول إلى رابط مرفق داخل الرسالة لتجنّب مضاعفة قيمة المخالفة المالية أو إضافة غرامات عليها .
ودعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير المواطنين عدم التعامل مع تلك الرسائل تحت أي ظرف، واعتبارها رسائل احتيالية وحذفها من الهاتف لتجنيبهم الوقوع فريسة الاحتيال الإلكتروني واعتماد المواقع الرسمية المعروفة لإتمام مثل تلك المعاملات


