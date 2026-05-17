العقبة الخاصة تطلق برنامجاً تدريبياً في التجارة الإلكترونية لتعزيز قدرات شباب العقبة

ساعتين ago
وطنا اليوم -امين المعايطه

وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومشروع تنمية الشباب، أحد المشاريع الممولة من السفارة الأمريكية في عمّان، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين الشباب في العقبة وجنوب المملكة من خلال تطوير المهارات الرقمية ودعم المبادرات الريادية.

ووقّع الاتفاقية عن السلطة مفوض شؤون السياحة والشباب في الدكتور ثابت النابلسي، وعن مشروع تنمية الشباب المديرة التنفيذية للمشروع المهندسة ريما القيسي، بحضور ممثلين عن المؤسسات الشريكة والجهات المعنية بملفات الشباب والاقتصاد الرقمي.

وأكد  النابلسي حرص السلطة على توفير بيئة داعمة للابتكار والاستثمار في الطاقات الشبابية، بما يعزز جاهزية الشباب للانخراط في القطاعات الاقتصادية الحديثة، لا سيما المرتبطة بالتكنولوجيا والتجارة الرقمية، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العقبة وجنوب المملكة.

وأضاف أن  هذا التعاون  مع مشروع تنمية الشباب سيسهم  في توسيع فرص وصول الشباب إلى المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي والتطورات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية.

من جانبها، أوضحت  القيسي أن التعاون مع السلطة  سيتضمن تنفيذ برامج تدريبية مجانية في العقبة والمناطق المحيطة، من بينها برنامج متخصص في التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي يستهدف ما لا يقل عن 85 شاباً وشابة من أصحاب المشاريع الصغيرة والشباب الراغبين بتطوير مهاراتهم الرقمية، إلى جانب برامج للتوعية بالاستخدام المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات المؤسسية.

ويذكر أن هذه الشراكة تأتي  في إطار التعاون المستمر بين المملكة  الأردنية والولايات المتحدة الامريكية للاستثمار في الجيل القادم من الشباب الأردني، وانسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في محاور التحول الرقمي، والابتكار، وريادة الأعمال، وتعزيز فرص التشغيل المستدامة للشباب.


