دائرة الإفتاء: الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلن سماحة مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، أن يوم غد الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447.
وكانت المحكمة العليا السعودية أعلنت أيضا، أن يوم غدٍ الاثنين 18 أيار 2026، هو الأول من ذي الحجة 1447هـ بحسب تقويم أم القرى، فيما سيكون الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 26 أيار، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 من الشهر ذاته.
وقالت المحكمة العليا، في بيان صدر الأحد، إن دائرة الأهلة عقدت جلسة للنظر فيما ورد إليها بشأن ترائي هلال شهر ذي الحجة، وبعد الاطلاع على شهادات عدد من الشهود العدول بثبوت رؤية الهلال، تقرر إعلان يوم الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة.
وأضافت المحكمة أن الوقوف بعرفة سيكون الثلاثاء 9 ذو الحجة 1447هـ الموافق 26 أيار، على أن يحل عيد الأضحى المبارك الأربعاء الذي يليه.
كما أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ مساء الأحد، بعد الاطلاع على نتائج الترائي، وتقارير الرصد الواردة من المختصين والخبراء عبر منظومة المراصد المعتمدة في الدولة، بالتعاون مع عدد من المراكز المتخصصة في علوم الفضاء والفلك، مؤكدا أن الاثنين 18 أيار هو أول أيام شهر ذي الحجة، فيما يوافق الأربعاء 27 أيار أول أيام عيد الأضحى المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.


