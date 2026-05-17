معالي أبو حابس والعدوان القادرين على مواجهة العنف الجامعي

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

كتبت سابقاً عديد المرات أن الحد من العنف الطلابي بشكل عام ، والجامعي بشكل خاص، لا يتم إلا من خلال تعزيز ثقافة الديمقراطية ، وترسيخ ثقافة الحوار واعتمادها كسبيل للحد قدر الإمكان من العنف الطلابي في الجامعات ، لأن نشر ثقافة الديمقراطية بين الطلبة وداخل الجامعات والمدارس لم تأخذ حقها الكافي والكامل لتصبح سلوكاً حياتيا يوميا بديلاً عن العنف ، بما يفضي إلى أن يحترم الطلبة آراء بعضهم البعض ، والقبول بنتائج الانتخابات الطلابية بروح الإيجابية ، وفي ضوء تقاعس الوزارة المعنية عن القيام بواجبها ولا أرغب بذكر إسمها حتى لا يزعل وزيرها كما حدث سابقاً ذات مرة ، فأنا أعتقد أن الكرة أصبحت في مرمى معالي المهندس موسى المعايطة أبو حابس رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب وعميد التنمية السياسية ، ووزير الشباب المتحمس للعمل الدكتور رائد العدوان ، لتنظيم برنامج مشترك للقيام بهذه المهمة كونهما كانوا أعضاء في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وساهموا في إعداد مخرجاتها، للعمل سوية كمؤسستين والتكفل للقيام ببرنامج تثقيفي مستمر على مدار العام وفي كل عام ، لكافة طلبة الجامعات الحكومية والخاصة وبالأخص الطلبة الجدد ، يتناول محاور الثقافة الديمقراطية وثقافة الحوار ، واحترام الرأي والرأي الآخر ، ضمن برامج نظرية ومهارات عملية، لأن الملاحظ أنه لا يخلو أي عام جامعي ، أو انتخابات اتحاد الطلبة ، إلا وحدوث بعض المشاجرات ، بالرغم من تشديد العقوبات الجامعية على الطلبة ، ولذلك فمن الواضح أن العقوبات أصبحت غير مجدية ، ولا بد من اللجوء إلى لغة الحوار والتوعية والتثقيف لعل أن تؤتي ثمارها ، حفاظاً على مستقبل أبناؤنا ، وسمعة جامعاتنا ، وجودة التعليم ، وأمن واستقرار جامعاتنا ، وللبقية حديث .