الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 3 مسيرات دخلت من جهة الغرب

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، أنها تعاملت مع ثلاث طائرات مسيّرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية.
وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة “إكس” أنه تم التصدي بنجاح لطائرتين، فيما أصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.
وأكدت الوزارة أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد مصدر الاعتداءات، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل فور استكمالها.
وشددت وزارة الدفاع على جاهزية قواتها وقدرتها على التعامل مع مختلف التهديدات، والتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف أمن الدولة وسيادتها واستقرارها.
وفي سياق متصل، أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي بأن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية، ناتج عن استهداف بطائرة مسيّرة، مشيرًا إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
وأكد المكتب أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، فيما شددت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على أن الحادث لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات النووية في الدولة تعمل بصورة طبيعية


