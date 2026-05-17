أيلة تستكمل استعداداتها لإطلاق النسخة الرابعة من معرض مرسى أيلة للقوارب

وطنا اليوم -امين المعايطه

استكملت شركة واحة أيلة للتطوير استعداداتها لإطلاق النسخة الرابعة من معرض مرسى أيلة للقوارب، والذي يُقام يومي الجمعة والسبت 22 و23 أيار/مايو 2026، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات البحرية في المملكة والوحيد من نوعه في الأردن، بمشاركة محلية ودولية تضم أكثر من 60 قاربًا.

ويُنظم المعرض بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة Royal Marine ، وبمشاركة نخبة من الشركاء وهم زين، بنك الاتحاد، ياماها، وشركة الليث للمعدات البحرية، حيث يفتح أبوابه أمام الزوار يوميًا من الساعة السابعة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلًا، مقدّمًا تجربة متكاملة لعشاق القوارب والمهتمين بقطاع الخدمات البحرية.

وقد أنهت الفرق الفنية والتنظيمية في أيلة كافة التحضيرات الخاصة باستقبال الزوار، وتجهيز مرافق العرض، وتنظيم المساحات التفاعلية وتجارب الإبحار الحية، إلى جانب استقبال القوارب المشاركة من داخل الأردن وخارجه، في ظل مشاركة إقليمية ودولية أوسع لهذا العام تعكس النمو المتسارع للمعرض ومكانة العقبة المتنامية كمركز إقليمي واعد للخدمات البحرية.

ويهدف المعرض إلى دعم نمو القطاع البحري وتعزيز النشاط السياحي من خلال تسليط الضوء على أحدث الممارسات العالمية والخدمات المتكاملة التي يقدمها العاملون في هذا القطاع، بما يشمل الموردين، والمؤسسات المالية، وجهات التمويل، إلى جانب إتاحة منصة تفاعلية تجمع الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالصناعة البحرية تحت سقف واحد.

وتتضمن فعاليات المعرض مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، تشمل رحلات بحرية مجانية للزوار، وتجارب إبحار حيّة (Sea Trials)، وعروضًا حصرية لقوارب وتقنيات بحرية تُعرض للمرة الأولى في الأردن، بالإضافة إلى تجارب الواقع الافتراضي التي تتيح استكشاف الحياة البحرية وبيئات الغوص، فضلًا عن أنشطة عائلية متنوعة تعزز تجربة الزوار من مختلف الفئات العمرية.

ويؤكد المعرض التزام أيلة بمواصلة تقديم تجارب نوعية وخدمات عالمية المستوى، وتعزيز مكانة العقبة كوجهة بحرية وسياحية مستدامة، إلى جانب دعم التوجهات الوطنية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وفي هذا السياق، قال مدير مرسى أيلة المهندس عادل معاني: “يواصل معرض مرسى أيلة للقوارب ترسيخ مكانته كمنصة بحرية متخصصة تجمع تحت مظلتها أبرز الجهات العاملة في القطاع البحري، إلى جانب عشاق القوارب والمهتمين بالخدمات والتجارب البحرية. ونحرص في أيلة على تقديم تجربة متكاملة تعكس مستوى الخدمات والبنية التحتية المتطورة التي يوفرها مرسى أيلة، بما يسهم في دعم القطاع البحري وتعزيز مكانة العقبة كوجهة بحرية وسياحية رائدة على مستوى المنطقة.”

وأضاف معاني أن المعرض يشكل مساحة مهمة للتواصل المباشر بين المؤسسات العاملة في القطاع البحري وأصحاب القوارب والمهتمين باقتناء القوارب والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في تحفيز هذا السوق الواعد وتعزيز ثقافة الإبحار والأنشطة البحرية على المستوى المحلي والإقليمي.

وبات معرض مرسى أيلة للقوارب منصة هامة لعشاق القوارب واليخوت والمهتمين بمستقبل الخدمات البحرية في العقبة والمنطقة، حيث يدعم التوسع في الخدمات، ويعزز فرص التعاون والشراكات، إلى جانب إطلاق حوار متخصص حول مجالات التميّز والابتكار والاستدامة في القطاع البحري.

ويقدم مرسى أيلة لأصحاب القوارب خدمات الإبحار مباشرة في مياه البحر الأحمر من خلال 231 مرسى للقوارب يصل طولها إلى 40 مترًا، مدعومة بأفضل التجهيزات وأعمال الصيانة والخدمات الدولية المتميزة في فئتها. وقد حصل المرسى مؤخرًا على اعتماد “Gold Anchor Award” العالمية المرموقة الخاصة بالتميّز في قطاع المراسي، وشهادة اعتماد “المراسي النظيفة”، كما يرفع العلم الأزرق البيئي تأكيدًا على استدامة ممارساته.