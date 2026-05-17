مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العموش وأبو الفيلات

ساعتين ago
وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة العموش وأبو الفيلات.

*ففي منطقة دير غبار في العاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سوزان سالم الخزاعلة، زوجة الدكتور عمر العموش وشقيقة الرئيس التنفيذي لمجموعة التاج الإخباري نضال الخزاعلة*، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعشيرتي العموش والخزاعلة وعموم عشائر قبيلة بني حسن، سائلاً العلي القدير أن يشمل الفقيدة بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنها جنات النعيم.

*وفي منطقة دابوق في العاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور عبدالسلام محمد أبو الفيلات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل أبو الفيلات، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.


