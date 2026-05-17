الأمير عمر بن فيصل يُتوج الفائزين ببطولة العقبة للرياضات الإلكترونية 2026

توّج صاحب السمو الملكي، الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، الفائزين بألقاب بطولة العقبة للرياضات الإلكترونية لعام 2026.



جاء ذلك خلال رعاية سموه للحفل الختامي لفعاليات النسخة الثانية البطولة، التي نظّمتها سلطة منطقة العقبة الخاصة بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في مركز زوار وادي رم، بمشاركة نحو 210 لاعبين من مختلف محافظات جنوب المملكة وبحضور عدد من المختصين والمهتمين بقطاع الرياضات الإلكترونية.



وأقيمت التصفيات الأولية للبطولة على مدار يومين في قرية العقبة الرقمية، وسط منافسات قوية في لعبتي FC26 وCounter Strike 2، قبل انتقال اللاعبين المتأهلين إلى النهائيات التي احتضنها مركز زوار وادي رم.



وأسفرت منافسات لعبة Counter Strike 2 عن فوز فريق NG5 بالمركز الأول، تلاه فريق ATOMIC في المركز الثاني، فيما حل فريق MINES في المركز الثالث ، أما في منافسات FC26، فقد حصد اللاعب علي الضمور المركز الأول، وجاء حامد الخليلي في المركز الثاني، فيما حل يزن خليفات ثالثاً.