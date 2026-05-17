Orange Money تحضر لإطلاق خدمات ويسترن يونيون لإرسال الحوالات والأولى لخدمة استقبالها

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:وقّعت Orange Money، المحفظة الإلكترونية المملوكة من قبل أورنج الأردن، اتفاقية استراتيجية مع كل من ويسترن يونيون ومشربش للصرافة، ويأتي هذا التعاون في إطار العمل المشترك بين الأطراف الثلاثة على التحضير لإطلاق وتطوير خدمات إرسال واستقبال الحوالات المالية عبر محفظة Orange Money، بما يعكس التزامها بتعزيز الشمول المالي الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدّمة بكفاءة وسلاسة، امتداداً لريادتها المالية والرقمية.
وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمشربش للصرافة، زياد مشربش، إلى جانب نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في ويسترن يونيون، نيكولاس ليفي، ورئيس مجلس إدارة Orange Money، المهندس فيليب منصور، وذلك بحضور المدير العام لمشربش للصرافة، نعيم مشربش، والرئيس الإداري، إياد مشربش، والرئيس التنفيذي لـ Orange Money، المهندسة هبة الشريف. وبموجب هذا التعاون، سيتاح لمستخدمي محفظة Orange Money إمكانية الاستفادة من إرسال واستقبال التحويلات المالية في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة ويسترن يونيون.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن ورئيس مجلس إدارة Orange Money، المهندس فيليب منصور: “هذه الشراكة الاستراتيجية مع ويسترن يونيون ومشربش للصرافة تُرسّخ مكانة Orange Money كأول محفظة إلكترونية في المملكة تتيح خدمات التحويلات المالية العالمية من وإلى المملكة، بما يعزّز ريادتها في الحلول المالية الرقمية. وهذا الإنجاز يمثل خطوة مفصلية في مسار توسيع الشمول المالي وتطوير خدمات مالية عابرة للحدود أكثر كفاءة ووصولاً. ونثمن عالياً دور الشركاء في تمكين هذا التطور النوعي في منظومة الخدمات المالية الرقمية في الأردن.
وفي هذا الصدد، صرّح الرئيس التنفيذي لـ مشربش للصرافة، زياد مشربش، بأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نوعية تعكس التوجهات الطموحة للشركة نحو ترسيخ موقعها في طليعة مزوّدي خدمات التحويلات المالية في المملكة. وأكد أن هذا التعاون مع Orange Money وويسترن يونيون ينسجم مع التزام الشركة بدعم جهود الشمول المالي والرقمي، من خلال تقديم خدمات مالية متطورة وآمنة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتوفير حلول مبتكرة تلبي تطلعات الزبائن وتواكب المتغيرات المتسارعة في البيئة المالية.
ومن جانبه، قال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في ويسترن يونيون، نيكولاس ليفي: “معOrange Money، نتشارك نفس المهمة المتمثلة في جعل الخدمات المالية أكثر سهولة في الوصول إليها. ويسعدني أن إعلان اليوم سيمكن زبائن Orange Money من إرسال واستقبال الحوالات مع عائلاتهم وأحبائهم في جميع أنحاء العالم بسلاسة، من خلال الشبكة المالية العالمية لشركة ويسترن يونيون. وهذه خطوة أخرى نحو التواجد لخدمة الزبائن عندما وأينما يحتاجون إلينا وتقديم الخدمات المالية الرقمية المرنة والأفضل في فئتها التي يستحقونها.”
ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: orange.jo/orange-money


