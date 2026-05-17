فتاة الغردقة أم عيون زرقاء تخطف قلوب المصريين

وطنا اليوم:أثار مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع “التواصل الاجتماعي” خلال الساعات الماضية، تفاعلاً كبيراً بين المصريين.

فقد لفتت طفلة مصرية في مدينة الغردقة، أنظار سائح فرنسي بجمالها الطبيعي وتصرفها العفوي.

ووثق المقطع المنتشر توقف السائح مندهشاً أمام ملامح الطفلة وعفويتها، فما كان منه إلا أن صورها بهاتفه المحمول معتبراً أنها تمتلك ملامح تؤهلها لتكون “موديلا عالميا”.

في حين نال موقف الطفلة إعجاب المتابعين حين حاول السائح منحها مبلغ 200 جنيه، فرفضت المال بهدوء مكتفية بكلمة “No No”، في مشهد عكس عزة نفسها.

وشاع المقطع في مصر وفرنسا حتى، حيث لقبها متابعون بـ “جميلة الغردقة” و “أم العيون الزرقاء” مشيدين ببراءتها.

كما اعتبر بعض رواد مواقع “التواصل الاجتماعي” أن مدينة الغردقة تجذب السائحين بروحها الإنسانية وبساطة أهلها، إلى جانب جمال شواطئها وطبيعتها البحرية