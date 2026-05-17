بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

27 مليار دولار الاحتياطات الأجنبية للمملكة حتى نهاية نيسان الماضي

ساعة واحدة ago
27 مليار دولار الاحتياطات الأجنبية للمملكة حتى نهاية نيسان الماضي

وطنا اليوم:ارتفعت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني إلى 27.051 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان الماضي، في مؤشر يعكس متانة المركز النقدي للمملكة واستمرار قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وأظهرت البيانات ارتفاع موجودات الذهب لدى البنك المركزي إلى نحو 11 مليار دولار بحجم احتياطي مقداره 2.397 مليون أونصة، مستفيداً من الارتفاعات العالمية بأسعار المعدن الأصفر وزيادة الاعتماد عليه كأحد أهم الأصول الآمنة عالمياً.
وتعزز هذه المستويات المرتفعة من الاحتياطات الأجنبية قدرة البنك المركزي على دعم استقرار سعر صرف الدينار الأردني، وتوفير غطاء مريح للمستوردات، إضافة إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
كما تعكس زيادة موجودات الذهب توجهاً لدى البنك المركزي نحو تنويع أدوات الاحتياطيات وتقوية الأصول الآمنة في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق الدولية.
وتعد الاحتياطات الأجنبية مؤشراً رئيساً على قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بأسعار الفائدة العالمية والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات العالمية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:28

معالي أبو حابس والعدوان القادرين على مواجهة العنف الجامعي

20:20

بدء تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

20:17

ترامب: الوقت ينفد أمام إيران وعليها التحرك بسرعة قبل ألا يتبقى شيء

20:10

صورة لمنتقبة في حافلة لندن تشعل عاصفة إسلاموفوبيا على إكس

20:04

إعلان القائمة الأولية لمنتخب النشامى تأهبا لمواجهتي سويسرا وكولومبيا وديا

19:35

Orange Money Set to Launch Sending Western Union Transfers and Becomes First to Receive Them

19:33

السعودية: الاثنين غرة ذو الحجة والأربعاء 27 أيار أول أيام عيد الأضحى

19:31

تهنئة وتبريك بمناسبة تخرج المهندس قتيبة محمد خلف الحبابسة من جامعة فرايبورغ بألمانيا وحصوله على الماجستير هندسة الطاقة الشمسية بتقدير امتياز

19:30

الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 3 مسيرات دخلت من جهة الغرب

19:12

الأمن العام يحذّر من رسائل احتيالية لدفع المخالفات المرورية

19:08

الأردن وإستونيا يبحثان توسيع الشراكات في التكنولوجيا والطاقة والسياحة

18:55

العقبة الخاصة تطلق برنامجاً تدريبياً في التجارة الإلكترونية لتعزيز قدرات شباب العقبة

وفيات
وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلةوفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكت