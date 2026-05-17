” الصحفية الأردنية مي العناتي ” تؤدي القسم القانوني أمام مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

وطنا اليوم – أدّت الإعلامية الأردنية في صحفية جوردن تايمز “مي العناتي” القسم القانوني يوم السبت أمام مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، وذلك عقب استكمالها إجراءات انضمامها لعضوية النقابة، والتزامها بممارسة المهنة وفقاً لأحكام القانون ومواثيق الشرف الصحفي.

تُعد الزميلة العناتي شخصية إعلامية بارزة في الوسط الأردني، ولها بصمة واضحة تلامس واقع الحال؛ إذ يعرفها الكثيرون بحضورها المتميز والإيجابي بكل محفل يهدف إلى رفعة الأردن وتعزيز مكانته.

وبهذه المناسبة، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات للزميلة العناتي لنيلها عضوية النقابة، مشيدين بحضورها المتميز في الوسط الإعلامي، ومتمنين لها دوام التوفيق والنجاح. ألف مبارك.