شركة ميناء حاويات العقبة تستقبل خوسيه رويدا كرئيس تنفيذي جديد لها

أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن والمشرق العربي وما حوله، عن تعيين خوسيه رويدا رئيساً تنفيذياً جديداً لها، وذلك خلفاً للرئيس التنفيذي السابق، هارالد نايهوف، الذي تميز بقيادة الشركة خلال فترة توليه مهام منصبه.

ويشكل هذا التغيير القيادي خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، حيث إنها تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز دورها ومكانتها كمركز محوري للتجارة الإقليمية والخدمات اللوجستية العالمية.

وجاء اختيار وتعيين رويدا بالنظر إلى خبرته الدولية الواسعة، التي تمتد لعقود في قطاعات الشحن وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، والتي اكتسبها عبر عمله في أسواق متنوعة شملت إسبانيا، والمكسيك، وتركيا، وكوستاريكا؛ حيث أدار بنجاح محطات حاويات وموانئ ومرافق تشغيلية كبرى، إلى جانب التعامل مع تحديات وتعقيدات سلاسل التوريد ومعالجتها بكفاءة.

ويعكس اختيار رويدا تميز مسيرته المهنية الحافلة المدعومة بأساس أكاديمي قوي؛ حيث إنه يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية EAE للأعمال في برشلونة، إلى جانب شهادات في العلوم البحرية والنقل البحري من جامعة البوليتيكنيك في كتالونيا، هذا فضلاً عن استكماله مؤخراً برنامجاً تنفيذياً في التفاعل المجتمعي والعلاقات العامة من جامعة أكسفورد.

وسابقاً لمهام منصبه الحالي، فقد شغل رويدا منصب الرئيس التنفيذي لشركة “إي بي إم تيرمينالز” لمحطات الحاويات الدولية في موين في كوستاريكا، حيث تولى آنذاك إدارة بوابة التصدير الرئيسية هناك والإشراف على عملياتها، مسهماً في تحقيق نمو ملحوظ في أحجام المناولة، بمنهجية قيادية كفؤة تميزت باعتماد نظام إدارة عمليات التحسين المستمر LEAN الخاص بالشركة ودمجها بأطر الكفاءة التشغيلية، ما أسفر عن تحسينات متواصلة في السلامة والإنتاجية ورضى العملاء. وإلى جانب كفاءته التقنية، فقد عرف رويدا بقدراته الاستراتيجية في إدارة العلاقات الحكومية والتواصل مع أصحاب المصلحة، ما مكنه على مدار مسيرته المهنية من النجاح في التفاوض على اتفاقيات امتياز رفيعة المستوى وبناء شراكات فاعلة ومستدامة.

ومع هذه الخطوة، تواصل شركة ميناء حاويات العقبة مسيرتها نحو المزيد من التميّز والابتكار، وسط توقعات بأن تشهد خدماتها تطوراً أكبر يعزز مكانتها كمركز تجاري رائد على مستوى الأردن والمنطقة المحيطة، بالاستفادة من الرؤية الاستراتيجية والخبرة التشغيلية الكبيرة التي يتمتع بها رويدا، في الوقت الذي يعكس فيه انضمام رويدا إلى فريق عمل الشركة، التزامها باستقطاب القيادات والكفاءات ذات المستوى العالمي، كجزء من التزامها بمواصلة دعم النمو الاقتصادي والازدهار للمجتمعات التي تخدمها وتعمل ضمنها.