وزير الداخلية: جرى توجيه المحافظين مبكرا للبدء بالتحضير لصيف آمن من الحرائق

وطنا اليوم:رعى وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأحد في مشروع تحريج كفر أبيل بلواء الكورة من محافظة إربد، إطلاق الحملة الوطنية الشاملة “صيف آمن للغابات”، التي نظمت بالتنسيق بين محافظة إربد ومديرية الزراعة.

وأكد الوزير الفراية، أنه جرى توجيه المحافظين مبكرا هذا العام، إلى عقد اجتماعات للمجالس التنفيذية ولجان الدفاع المدني المحلية، والطلب من الجهات المعنية، بالأخص الزراعة والأشغال والبلديات، للبدء بالتحضير لصيف آمن من الحرائق، واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تحد من الحرائق وتضييق مساحات انتشارها، وبما يشمل عمل السواتر وفتح الطرق الترابية.

وشدد على ضرورة تكريس وعي الجميع بأهمية الغابات، بيئيا وسياحيا وطبيعيا، ما يتطلب من المعنيين، التكاتف وبذل قصارى الجهود اللازمة، للحفاظ على الغطاء النباتي والثروة الحرجية، إضافة إلى ضرورة تحوط الجهات المعنية، خاصة الدفاع المدني، بتحديد الاحتياجات الضرورية للتعامل مع مخاطر الصيف، والتركيز على وضع خطط التعامل مع الغابات التي يصعب الدخول إليها بسبب طبيعة تضاريسها.

من جانبه، أكد محافظ إربد بالإنابة، رائد الجعافرة، أن هذه الحملة، تأتي انسجاما مع التوجهات الوطنية والرؤى الملكية، في دعم القضايا البيئية وتعزيز ثقافة المحافظة على الطبيعة والغطاء النباتي، كما أنها تجسد روح المسؤولية الجماعية، في الحفاظ على البيئة والثروة الحرجية.

كما قدم مدير زراعة إربد، الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، شرحا توضيحيا عن المشروع، بيّن من خلاله مكونات الحملة ومحاورها وأبرز الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها.

وفي هذا السياق، عقدت مجموعة من المحاضرات التوعوية والإرشادية لطلبة المدارس، تتعلق بالحملة وتتصل بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وشارك في هذه التظاهرة البيئية الكبرى حوالي ألف متطوع و51 جهة رسمية وأهلية، تشمل الجهات الممثلة بلجنة الدفاع المدني المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وأبناء المحافظة والجامعات الحكومية والخاصة ومدارس التربية والتعليم، ما يظهر وعيا مجتمعيا متقدما وروحا وطنية عالية تجاه المقدرات البيئية.