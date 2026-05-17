بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

كابيتال بنك يقدم رعايته لعرض أزياء مدرسة عمّان الوطنية لدعم مؤسسة الحسين للسرطان

ساعة واحدة ago
كابيتال بنك يقدم رعايته لعرض أزياء مدرسة عمّان الوطنية لدعم مؤسسة الحسين للسرطان

وطنا اليوم:تأكيداً على التزامه المستمر بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة وترسيخ قيم المواطنة الصالحة لدى الشباب، قدم كابيتال بنك رعايته لعرض الأزياء السنوي الذي نظمه طلبة المرحلة الثانوية في مدرسة عمّان الوطنية.
وتأتي هذه الرعاية في إطار حرص البنك على مساندة المشاريع الطلابية التي تحمل أبعاداً إنسانية وتساهم في تنمية روح المسؤولية تجاه المجتمع.
وقد تميز عرض الأزياء لهذا العام بحمله شعار “من الماضي نصمم المستقبل”، حيث استعرض الطلبة تصاميم مبتكرة تعكس رحلة فنية تجمع بين الأصالة والتطلع نحو المستقبل. ويهدف هذا المشروع الطلابي إلى صقل مواهبهم وتطوير قدراتهم الإبداعية، مع ربط هذه الجهود بغاية إنسانية سامية؛ حيث تقرر تخصيص كامل ريع هذا النشاط لدعم مؤسسة الحسين للسرطان، مما يعزز من دور الطلبة كأفراد فاعلين في دعم القضايا الوطنية النبيلة.
وإلى جانب الرعاية ، تضمن تواجد كابيتال بنك في الفعالية، التي أقيمت في مسرح المدرسة يومي 9 و10 أيار، إقامة جناح خاص للتعريف بحساب “Bright” المخصص للأطفال واليافعين، والذي يعد منصة عملية تجمع بين الأمان المالي والمزايا التحفيزية، حيث يتيح الحساب فرصاً للفوز بجوائز شهرية؛ تشمل سحوبات لعشرة فائزين والتي تمكنهم من الفوز بجوائز نقدية بقيمة5000 دينار، على ألا يقل رصيد الحساب عن 500 دينار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى ل6 فائزين وهي عبارة عن بوليصة تعليمية تصل قيمتها إلى 50,000 دينار على ألا يقل رصيد الحساب عن1000 دينار أردني .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:48

المدن الصناعية تتجه لإطلاق مجلس للشراكة مع المستثمرين الصناعيين  

17:45

اتفاقية بين بنك القاهرة عمان و CrowdStrike لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في البنك

16:49

فتاة الغردقة أم عيون زرقاء تخطف قلوب المصريين

16:46

Orange Money تحضر لإطلاق خدمات ويسترن يونيون لإرسال الحوالات والأولى لخدمة استقبالها

16:27

شركة ميناء حاويات العقبة تستقبل خوسيه رويدا كرئيس تنفيذي جديد لها

16:24

النقل البري: بدء التطبيق الحازم بحق تطبيقات النقل غير المرخصة

16:19

وزير الداخلية: جرى توجيه المحافظين مبكرا للبدء بالتحضير لصيف آمن من الحرائق

16:05

الأردن: الاستهداف الذي تعرضت له أبوظبي اليوم بمسيرة انتهاك سافر لسيادة الإمارات

16:00

بعد إنزال النجف.. مسؤولون عراقيون يكشفون عن قاعدة إسرائيلية ثانية

15:24

الاعلام الرسمي.. والمؤثرين.. الإشاعة…والحقيقة..!

15:08

واتساب يرفع سقف الخصوصية بميزة جديدة للرسائل

15:04

هيئة الإعلام تقر رسوم ترخيص صناع المحتوى وتضع ضوابط للذكاء الاصطناعي

وفيات
وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلةوفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكت