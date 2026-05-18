الغذاء والدواء تؤكد الالتزام بالأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين

وطنا اليوم:أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الاثنين، أن الأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية لسنة 2019، تحظر بيع أي من منتجات التبغ والنيكوتين لمن يقل عمره عن 19 عامًا.

وأضافت المؤسسة، في بيان، أنه يحظر بيع السجائر لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، كما يحظر بيع السجائر بالتجزئة، وصنع أو استيراد أو توزيع أو بيع مقلدات منتجات التبغ بما فيها الحلوى والكعك والألعاب والأدوات المصنعة بشكل يشابه أيا من منتجات التبغ، وفقا لقانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته.

وشددت على المسؤولية المشتركة لمكافحة مخاطر التدخين، حفاظًا على الصحة العامة وحماية المجتمع، وصولًا إلى مجتمع صحي خالٍ من التدخين.