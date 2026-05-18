تراجع أعداد الزوار العرب للأردن بنسبة لافتة

وطنا اليوم:بلغ مجموع سياح المبيت وزوار اليوم الواحد خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين 1,094,670 سائحا وزائرا، منهم 592,206 عرب، وهي نسبة تصل إلى 54% من العدد الكلي.

وبحسب بيانات وزارة السياحة ، فإن عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين تراجع بنسبة 3.6% مقارنة بذات الفترة من العام 2025 إذ بلغ العدد في الفترة ذاتها من العام الماضي 1,136,084.

وتظهر البيانات التفصيلية الخاصة بمجموع العرب أن عدد سياح المبيت بلغ 477,882، بينما بلغ عدد زوار اليوم الواحد 151,244، وذلك خلال شهري كانون الثاني وشباط 2025، فيما بلغ عدد سياح المبيت خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 448,973، بينما بلغ عدد زوار اليوم الواحد 143,233، بتراجع نسبته 5.9%.

وكان البنك المركزي الأردني قد أشار إلى انخفاض الدخل السياحي بنسبة 27.2% خلال شهر نيسان من عام 2026، ليبلغ 517.1 مليون دولار، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الدخل السياحي من جميع الجنسيات.

وفي ضوء ذلك، انخفض الدخل السياحي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 10.4%، ليبلغ 2.17 مليار دولار، وذلك مقارنة بارتفاع نسبته 15.3%، ليبلغ 2.43 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وتظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 من الأردنيين المغتربين بنسبة 19.5%، ومن الجنسية الأميركية بنسبة 17.1%، والأوروبية بنسبة 13.1%، والعرب بنسبة 3.3%، والجنسيات الأخرى بنسبة 13.2%.

كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين في الخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 12.9%، ليبلغ 562.6 مليون دولار، حيث سجل شهر نيسان من عام 2026 انخفاضاً نسبته 33.7%، ليصل إلى 103.0 ملايين دولار.

وبناءً على ذلك، انخفض صافي الدخل السياحي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 9.5%، ليبلغ 1.61 مليار دولار.