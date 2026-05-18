اغتيال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي وابنته بغارة إسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان

وطنا اليوم:أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية باغتيال شخصين بينهم قيادي في حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية ليل الأحد الاثنين بضربة إسرائيلية قرب مدينة بعلبك في شرق لبنان، مع مواصلة إسرائيل ضرباتها رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله.

وأضافت الوكالة الوطنية بأن ضربة إسرائيلية استهدفت عند منتصف الليل “شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك لجهة المدخل الجنوبي، مما أدى إلى استشهاد القائد في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته الشابة راما”.