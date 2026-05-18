ترامب يحذر مجدداً طهران.. ويلمح لضربات من كل حدب وصوب

وطنا اليوم:بعد تحذيرات شديدة اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق وإلا “لن يبقى منها شيء”، أمس الأحد، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته.

وألمح في منشور على منصته تروث سوشيال، اليوم الاثنين، إلى أن الضربات الأميركية على إيران قد تأتي من كل حدب وصوب، وذلك بصورة أظهرت خريطة إيران، وضربات أميركية توجه إليها عبر كل الجهات من الشمال والجنوب والشرق والغرب.

كما أعاد نشر صورة سابقة لغارات أميركية تدمر زوارق إيرانية في البحر، ومدمرات أميركية تستهدف طائرات إيران.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر وصفته بالمطلع، أن صبر الرئيس الأمريكي ترمب بدأ ينفد تجاه طريقة تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية ولا يزال منزعجا من استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية.

وبحسب الشبكة الأمريكية فإن ترمب في الأيام الأخيرة، بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران كوسيلة لإجبارها على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، رغم تفضيله تسوية الصراع دبلوماسيا.

وأشارت طبقا للمصدر، أن الرئيس الأمريكي التقى السبت أعضاء فريقه للأمن القومي لمناقشة المسار المستقبلي بشأن الحرب مع إيران وذلك قبل يوم من قوله إن طهران “يجب أن تتحرك بسرعة، وإلا فلن يتبقى منها شيء”.

وكشفت أن الاجتماع الذي عُقد بولاية فرجينيا حضره جيه دي فانس نائب الرئيس ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وجاء الاجتماع بعد ساعات فقط من عودة ترمب إلى واشنطن من زيارة رفيعة المستوى إلى بكين ناقش خلالها مع نظيره الصيني شي جين بينغ، عدة ملفات من بينها الحرب مع إيران.

ووفقا لـ”سي إن إن” فإن ترمب وفريقه أرجؤوا اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع طهران خلال زيارته إلى بكين، حيث قال عدد من مسؤولي الإدارة إنهم أرادوا رؤية كيفية سير المحادثات بين ترمب وشي قبل تحديد المسار المستقبلي.

وأفادت أنه من المتوقع أن يجتمع ترمب مرة أخرى مع فريقه للأمن القومي بشأن الحرب في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بحسب المصدر.

خطط عسكرية

كما نقلت شبكة سي إن إن عن مصادر مطلعة أن البنتاغون أعد سلسلة من الخطط العسكرية المستهدفة إن قرر ترمب المضي قدما في تنفيذ المزيد من الضربات التي تستهدف مواقع الطاقة والبنية التحتية في إيران.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعثرت فيه جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، حيث رفض الرئيس الأمريكي الأحد الماضي الرد الإيراني على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

ومع تصلب مواقف الطرفين وتمترسهما خلف اشتراطات متبادلة، صعد ترمب من تهديداته بالعودة إلى الخيار العسكري، في المقابل توعدت طهران بالرد واستهداف مصالح من تصفه بـ”العدو” في المنطقة.

وعلى الضفة الإسرائيلية أفادت وسائل إعلام عبرية أمس بوجود حالة تأهب مرتفعة تحسبا لاحتمال استئناف الحرب.