السيوف يكتب : الراديكالية البنيوية والسيادة الرقمية: ميثاق العبور نحو الدولة البرامجية والذكاء السيادي

بقلم: ابراهيم احمد السيوف

إن الدولة في جوهرها الأنطولوجي ليست مجرد تراكم للمؤسسات أو حراسة للحدود بل هي إرادة سيادية تتشكل عبر صيرورة تاريخية لا تقبل النكوص وهي اليوم في الأردن تشهد لحظة انبعاث فلسفي يعيد صياغة العقد الاجتماعي بمنظور تكنو سياسي فذ إذ إن الذات الوطنية الأردنية بجذورها الضاربة في عمق التاريخ وقدرتها الفائقة على التجدد ليست إرثاً سكونياً بل هي ديناميكا وجودية تتجلى اليوم في قدرة الدولة على صهر الأصالة القيمية في بوتقة الحداثة الرقمية مما يخلق توازناً فريداً يحمي الكيان الوطني من التآكل ويعزز في الوقت ذاته من مناعته في وجه التحولات الكونية الكبرى.

وحين نبحر في التشريح الدستوري للدولة الأردنية نجد أن التعديلات الأخيرة وقانون الأحزاب لعام 2022 يمثلان هندسة معمارية للمستقبل فهذه النصوص لم تعد مجرد ضوابط إجرائية بل أصبحت أدوات تمكين بنيوية تهدف إلى نقل الثقل السياسي من الفردية العفوية إلى المؤسسية البرامجية الصلبة وإن المشرّع الأردني برؤية ملكية استشرافية صاغتها الأوراق النقاشية بجدارة فلسفية قد شخّص حتمية الانخراط الشبابي ليس كخيار ديموغرافي عابر بل كضرورة جيوسياسية ملحة فالأوراق النقاشية لجلالة الملك أرست فلسفة المواطنة الفاعلة كدرع حصين للوطن معتبرة أن قوة الدولة تكمن في قدرة شبابها على تحويل الانتماء العاطفي إلى فعل حزبي عقلاني ومنظم قادر على إنتاج الفكر والحلول.

إن اقتحام التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة لصلب العمل الحزبي هو الرهان الحضاري الجديد فنحن ننتقل من مرحلة الخطابة التقليدية إلى مرحلة السياسة المبرمجة التي لا تعترف إلا بالدقة وإن الذكاء الاصطناعي هنا ليس محض أداة تقنية بل هو مسرّع إبستمولوجي يتيح للأحزاب الشبابية بناء استراتيجيات وطنية قائمة على التنبؤ العلمي الدقيق مما يعزز من منعة الكيان الوطني عبر تحصين الجبهة الداخلية بوعي تكنولوجي فائق فالشاب الأردني اليوم مطالب بأن يكون مهندس سيادة يمتلك ناصية الخوارزمية بقدر ما يمتلك ناصية الدستور ليكون حارساً لمكتسبات الدولة في فضاءات السايبر السيادي.

إن هذا الطرح يدرك أن عظمة الأردن تكمن في ذلك التلاحم العضوي بين القيادة الملهمة وتطلعات الجيل نحو دولة الذكاء والمؤسسات حيث تصبح المشاركة الحزبية هي القناة الشرعية والوحيدة لتكريس الهيبة الوطنية إنها دعوة لصياغة مستقبل لا يُقرأ في هوامش التاريخ بل يُبرمج في مختبرات الفكر الحزبي الذكي حيث تلتقي الأصالة الوطنية الراسخة بآفاق العلم الرحبة لنبني أردناً عصياً على الاختراق متسلحاً بالمنطق ومصاناً بالتشريع ومقاداً بإرادة شبابية تدرك أن الولاء للوطن وللعرش الهاشمي هو المحرك الأول لكل إبداع وتحديث.