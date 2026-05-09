محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب ،،، ( المقال 2)

وطنا اليوم – تحدثت في المقال السابق مقدمة عامة عن الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب ، وسأتحدث في هذا المقال عن أبرز عناوين محاور الخطة ، والشركاء في إعداد وتنفيذ محاور هذه الخطة وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب،

ابرز المحاور المقترحة:

1 – محور التشريعات.

2 – محور التمكين الاقتصادي والتشغيل ومواجهة البطالة والاقتصاد الرقمي.

3 – محور التمكين والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان.

4 – محور الأمن المجتمعي ومواجهة الآفات الاجتماعية السلبية.

5 – محور الإعلام والتوجيه والإرشاد وتوعية الشباب.

6 – محور الثقافة التثقيف وتشجيع المواهب الشبابية.

7 – محور الأعمال التطوعية والترفيهية.

8 – محور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء المهارات المستقبلية.

9 – محور الهوية والسردية الوطنية وتعزيز الإنتماء الوطني.

أما الشركاء في إعداد وتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب يجب أن يكون من كافة الجهات المعنية المختصة الرسمية من القطاع العام والقطاع الخاص بالإضافة إلى الشباب أنفسهم،

والشركاء مع وزارة الشباب هم:

1 – وزارة التربية والموارد البشرية ( التربية والتعليم والتعليم العالي سابقاً).

2 – وزارة الثقافة.

3 – وزارة السياحة والآثار.

4 – وزارة البيئة.

5 – وزارة الاتصال والإعلام الرقمي.

6 – وزارة العمل.

7 – مديرية التوجيه المعنوي/ القوات المسلحة الأردنية.

8 – مديرية الأمن العام.

9 – وكالة الأنباء الأردنية.

10 – الهيئة المستقلة للانتخاب .

11 – المركز الوطني لحقوق الإنسان .

12 – هيئة شباب كلنا الاردن .

13 – صندوق الملك عبدالله للتنمية .

14 – مؤسسة التدريب المهني .

15 – خبراء شباب من القطاع الخاص.

16 – صندوق التنمية والتشغيل ، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية جيدكو ، JEDCO.

في المقال القادم سوف أقوم بتفصيل مهام كل محور.