من الخوف يولد النفاق.

بقلم المحامي حسين احمد الضمور

في زمنٍ أصبح فيه كثيرٌ من الناس يُتقنون ارتداء الأقنعة أكثر من إتقانهم بناء القيم، بات الانضباط عند البعض مجرد سلوكٍ مؤقت تفرضه الرقابة، لا قناعةٍ راسخة يسكنها الضمير.

فالطالب الذي يبدو مؤدبًا داخل أسوار المدرسة خوفًا من العقوبة، قد يتحول خارجها إلى شخصٍ متمرّد لا يحمل من أخلاق المدرسة شيئًا، لأنه لم يتربَّ على احترام المبدأ، بل على الخوف من العقاب ، وكذلك من يدخل المسجد بخشوعٍ أمام الناس، فإذا غاب عن أعينهم خلع ثوب الوقار، وكأن الطاعة كانت عرضًا مسرحيًا لا علاقة له بالإيمان الحقيقي ،وفي العمل ترى من يلتزم بالنظام ما دام المدير حاضرًا، فإذا غاب الرقيب حضر الإهمال والتقصير والخداع.

وهنا تكمن الكارثة الأخلاقية التي تُنتج جيلًا يخاف البشر أكثر مما يخاف الله، ويهتم بصورته أمام الناس أكثر من حقيقته أمام نفسه.

فالمشكلة ليست في غياب الأنظمة، بل في غياب الضمير ،وليست في نقص القوانين، بل في ضعف الرقابة الداخلية التي تُهذّب الإنسان حين يخلو بنفسه، إن التربية التي تُبنى على التخويف وحده تصنع شخصيات مزدوجة؛

وجوهٌ مطيعة أمام العلن، وأخرى منفلتة في الخفاء ،أما التربية القائمة على الإيمان والقناعة، فهي وحدها التي تصنع إنسانًا مستقيمًا لا يتغير بتغير المكان، ولا يتبدل بتبدل الحضور والغياب.

فالإنسان الحقيقي ليس من يُجيد التمثيل أمام الناس، بل من يبقى نقيًّا حين لا يراه أحد

وليس الصادق من يخشى مخالفة النظام خوفًا من العقوبة، بل من يخاف أن يسقط من عين الله ولو صفّق له العالم كله ،إن أخطر أنواع النفاق ليس ما يُقال بالألسنة فقط، بل ذلك الذي يتسلل إلى السلوك اليومي؛حين يصبح الالتزام مجرد ديكور اجتماعي، وتتحول الأخلاق إلى ثوب يُلبس عند الحاجة ويُخلع عند أول فرصة.

لهذا، نحن لا نحتاج فقط إلى مدارس تُعلّم، ولا إلى مساجد تعظ، ولا إلى قوانين تُعاقب،

بل نحتاج قبل ذلك إلى بناء الإنسان الذي يراقب الله قبل أن يراقب الناس،

ويحترم القيم لأنها حق، لا لأنها مفروضة عليه