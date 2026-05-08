جامعة البلقاء التطبيقية/السلط تحصل على المركز الأول ببطوله الجامعات والتي أقيمت في جامعه الشرق الأوسط

الحارسة المتألقة غنى زيد ابو رمان تنال اعجاب جميع الحضور بكونها أحسن وأفضل حارس بالبطولة الجامعية

وطنا اليوم – حصلت جامعة البلقاء التطبيقية/ السلط على المركز الأول ببطولة الدورة الرياضية للجامعات الأردنية لكرة القدم والتي أقيمت في جامعة الشرق الأوسط فيما حصلت جامعة العلوم والتكنولوجيا على المركز الثاني وفاز بالمركز الثالث الجامعة الأردنية حيث أقيمت المباراة النهائية بين جامعة البلقاء التطبيقية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

و قد نالت الحارسة المتألقة غنى زيد ابو رمان اعجاب جميع الحضور بكونها أحسن وأفضل حارس بالبطولة الجامعية.

وشارك في البطولة جامعة عمان الأهلية ،جامعة الشرق الأوسط ،جامعة اليرموك ،جامعة الأميرة سميه ،جامعة العلوم والتكنولوجيا، الجامعة الأردنية ،الجامعة الهاشميه ،الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة العلوم التطبيقية ،جامعة الزيتونة ،جامعة جدارا وجامعة العلوم الاسلاميه.