إنزلاق لبناني و تفاؤل أمريكي

د . راشد الشاشاني

حين ندقّق في لقاء قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل برئيس لجنة ” الميكانيزم ” كلير فيلد ، وسط غياب معلومات حول طبيعة واهداف هذا الاجتماع ، وتوقيته الحسّاس ، وشكله الاستثنائي ؛ مرفَقا هذا بحالة عدم الرغبة الأمريكية الإسرائيلية في شخص هيكل – ونحن نعي انه تولى منصبه هذا بضغط امريكي – يمكننا ملاحظة انحناءة جديدة في صلب الحكم اللبناني أمام طعم جديد يواكب تغييرات متسارعة لأماكن إدارة الأحداث.

نضيف أمام عدسة التدقيق هذه : استهداف قائد قوة الرضوان بالأمس ، والجدل الدائر حول تفسير كلمات نواف سلام قبل ساعات قليلة من هذا الاستهداف – تلك التي تخصّ تطوير خطة نزع السلاح بالطبع – مع هذا ؛ يمكننا فهم حركة دوران آلة امريكية كانت قد منعت إسرائيل من استهداف بيروت ، وسط حالة تذمّر مدفي الاوساط الاسرائيلية حول هذا التقييد ، وأخرى لبنانية حول مخاوف من اتفاق ؛ خفي أمره على حزب الله.

اطلاق الولايات المتحدة يد اسرائيل هذا ؛ تحتّمه مهمّة الفشل التي أراد ترامب أن يكون بطلها في كل مرة يحاول انهاء نظام ايران فيها . بعد فشله في حسمٍ كهذا ؛ من خلال عملية مشروع الحرية ، وتضخم مخاوفه من اطلاق عملية مباغتة اثر تجميع استخباراتي داعم لها ؛ نبتت فكرة ” الالتفاف على من يقبل اللفّ ” تقوم هذه الفكرة على ضرب تماسك ايران في وجه مهلة قصيرة جداً ؛ مُنحت لها للرد قبل أن تواجه تهديداً جديدًا لترامب ، في رأيه أن إشعار حزب الله بتخلي ايران عنه ، بعد السماح باستهدافه ، وبث رائحة اتفاق ايراني أمريكي خفي تفيد به ضربة كهذه ، في ذات الوقت الذي يُشعر فيه ترامب ايران ، أنّها : باتت وحيدة غير قادرة على دفع اي ذراع باتجاه صدّ اي هجوم ، سيّما بعد امتداد يد الولايات المتحدة الى ترشيح رئيس حكومة العراق وما هو مطلوب منه ، يذكر ان اشاعة رائحة اتفاق امتدت الى المحيط العربي أظهرته تصريحات اعلامية ، نقول معها انها : لا تتعدى كونها ” أفكار البسطاء “.

من شان ذلك : تأمين وضع أمريكي أكثر جديّة من حيث اتخاذ اجراءات تهديديّة ، توسّل هذا الوضع بطريقة التعامل الليّنة التي سارت بحذر مع ترتيبات أظهرتها سلاسل الأحداث ؛ قوامها تفاهم كليرفيلد مع هيكل – وفقا لما نراه – يقضي بتليين فكرة مواجهة الجيش اللبناني مع حزب الله ؛ المرفوضة لبنانيا حتى اللحظة على الاقل ، لصالح التفاهم مع ايران من قبل الولايات المتحدة حول هذه المسألة ؛ باعتبار ضم ملفّها الى ملف الحرب معها .

في سياسة “ثني العصا بدلا من كسرها ” وفي صيغة ناعمة مقبولة الى حد ما ، تسلّل ترامب الى جدار الثقة بالتبعية الايرانية محركاً أركانه ، انعكست فكرة تنعيم المواجهة هذه على المستوى السياسي ، الذي عبّر عن جانب منه رئيس الحكومة ، في تنسيق أكيد مع رئاسة الجمهورية ، التي وجدت – في اثناء مغافلتها – في ذلك مخرجا جيّدً لإلحاح أمريكي حول اللقاء بين عون ونتنياهو ، في مشهد رأت فرنسا التي عجزت عن أداء دور فعال فيه ، أنّ تطوّرا يلوح ، دفعت في سبيل استجلاء أمره برئيس أركانها الى لبنان.

في إطار فهم كهذا : يمكن تفهّم اللغة عالية التفاؤل التي يتحدّث فيها ترامب عن اقتراب حل مع ايران ، مسوّقا لقبولها بما لم تقبله سابقا ، ربّما ابتلعت إيران ” بغباء رؤوسها ” طعما كهذا ، وربما فضّلت المماطلة به ، أو انتهازه فرصة فيما لو تم ّ؛ لكن في النهاية ضربة الضاحية ضربة أمريكية وليست إسرائيلية وان كان السلاح والمنفّذ إسرائيليين .