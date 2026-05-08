جميعهم ينتظرون تدخل ربّ السماء”

الدكتور محمود المساد

تتنافس بتطرف أطراف الصراع في العقود الأخيرة على النفوذ والمصالح، والمكاسب،وبالذات على هذا الإقليم، ومن تكون له اليد العليا، والكلمة النافذة عليه، بينما باتت أيدي السكان الأصليين بمستوى التراب،وأحيانا تحته،إلا من وضع نفسه متاعّا، لا يد له، أو ربما وضع نفسه،وغيره من لفيف فوق رفّ عتيق بلا أنفاس،أو مؤشرات على حياة .والغريب والمريب أن دوافع هذا الصراع توجهات كتبها وقدّسها تجار لا يعرفون لأنفسهم مبدأ، ولا ثبات لنصوص إلهية لا تُحرف!! ظنّا منهم أن هذه التوجهات السياسية التي ألبسوها ثوب الدين قد توصلهم لتحقيق أهدافهم الخبيثة الشبيهة بخبث قلوبهم، حالكة السواد.

في الفكر اليهودي المسيح هو المخلص ( الماشيح أو هامشياخ بالعبرية )،وهو قائد بشري منتظَر، ينحدر من نسل الملك داود، يظهر في آخر الزمان؛ ليحقق نبوءات دينية تشمل تجميع اليهود في أرض إسرائيل، وإعادة بناء الهيكل، وإحلال السلام العالمي؛ لهذا، نراهم ينتظرون مجيئه بفارغ الصبر، كما يعتقد بعضهم أنه من الممكن تسريع ظهوره عبر دعم دولة إسرائيل…مع الإشارة إلى أن اليهود لا يؤمنون بألوهية المسيح المخلص، بل يؤمنون بدوره السياسي، والروحي بوصفه ملِكا عادلا يُخلّص شعب إسرائيل.

بينما المخلص في الفكر المسيحي هو يسوع المسيح (ابن الله)، حيث يؤمن المسيحيون بأن المسيح تجسّد، وفدى البشرية بصَلبه، وقيامته؛ ليخلصهم من الخطيئة، والموت. لهذا يُعد المسيح “المخلص الوحيد” والمصلح الذي يربط بين الله، والإنسان، وهو جوهر العقيدة المسيانية التي ترتكز على الفداء، والمحبة، والمصالحة الإلهية.إنَّ فكرة المسيح المخلص المنقذ مؤدّاها: أنَّ المسيح (عليه السلام) يعود في آخر الزمان مرة أخرى؛ لإنقاذ العالم، بعدما ضحى بنفسه تكفيرا عن خطايا البشر.(( ليس بأحد غيره الخلاص. فما من اسم تحت السماء أعطاه الله للناس نقدر به أن نَخلُص سوى اسم يسوع. (أعمال الرسل ٤: ١٢)). فمن خلال الوعد، والتحقق الذي يبلغ ذروته في شخص، وعمل يسوع المسيح الذي ضمِن في مجيئه الأول الخلاص لشعبه، وفي عودته سيحقق هذا الخلاص إلى تمامه.