الأمن العام : أعلى درجات الجاهزية لتأمين مباراة الحسين والفيصلي

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، الجمعة أن مرتباتها من وحدة أمن الملاعب وقيادة إقليم أمن الشمال ، وقوات الدرك باشروا الانتشار وعلى أعلى درجات الجاهزية، لتأمين أجواء آمنة وتسهيل دخول المشجعين في مباراة فريقي الحسين اربد والفيصلي ضمن الجولة الختامية من بطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

وقالت المديرية في بيان صحفي إن كوادر الأمن العام انتشرت منذ ساعات مبكرة في محيط وداخل ملعب المباراة والتي ستنطلق عند الساعة (7:45) مساء على في مدينة الأمير الحسن الرياضية ، وفق خطة أمنية محكمة داخل وخارج أرض الملعب، وبما يكفل حفظ أمن وسلامة الناديين والجماهير.

وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الهادفة لتحقيق السلامة العامة ، والتعاون مع رجال الأمن فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والتنظيمية والمرورية، حيث سيشهد محيط مدينة الحسن الرياضية إغلاقات مرورية على النحو الآتي :

1- شارع المحافظة ابتداء من مبني محافظة اربد باتجاه دوار مدينة الحسن الرياضية “فوق نفق دوار المدينة” .

2- شارع مدينة الحسن الرياضية باتجاه إشارة الرسام بالاتجاهين .

3- شارع الدفاع من إشارة الرسام باتجاه مجمع النقابات بالاتجاهين .

وبينت مديرية الامن العام بأنها ستوفر أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع الجماهير والموجودين، وبما يضمن الحزم في الإجراء، والسلاسة في التعامل للتسهيل على المواطنين ، مشددة على ثقتها بوعي الجماهير الأردنية التي ستحضر لتشجيع الفريقين بروح رياضية وأخلاق عالية ، ومتابعتها المستمرة لضمان سلامة الجميع.