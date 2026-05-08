الأمن : نتابع التحقيق في فيديو يحمل اساءة ويثير النعرات والفتنة

وطنا اليوم:أكدت مديرية الأمن العام ، الجمعة ، متابعة الأمن الوقائي ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابعان التحقيق في فيديو جرى نشره وحمل إساءة لأحد الأندية الأردنية وإثارة للفتنة وللنعرات بين مكونات المجتمع الأردني.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات تجري لتحديد كل من شارك في إنتاج هذا الفيديو وظهر خلاله أو شارك بتصويره ونشره ليتم إحالتهم للقضاء