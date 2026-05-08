حسن الزوايده يكتب واقع حال منطقتنا الشرق اوسطية

بقلم حسن الزوايده

الاعتدا الهمجي الفارسي على الامارات

نحن لسنا مطالبين في ادانة الاعتداء على هذه الدولة العربية الشقيقة بل على العرب ان يقفو جميعا بموقف وحدوي مشرف من اجل بقائهم للعيش في هذه المنطقة ضد دولة تمثل الشر ذاته لتعلن الحرب على الانسان لاستحواذ المكان بكل مافيه من ارث فلا نصره من يعتدي عليك ومن نصب لك العداء وان التراجع عن الحزم معه خساره في المستقبل الحقيقه ان سعي ايران امتلاك السلاح النووي سيكون المتضررين منه هم ابناء المنطقة العرب وغيرهم في نظام دوله اختارت الهيمنه وسعت الى اداواتها وحرمت مواطنيها من التنمية والعيش بكرامة فهذا النموذج الإنساني لا يستحق البقاء ولا يجب ابدا التعاطف معه فالبقاء يعني بقاء الشر والخراب والخوف وعدم الاستقرار ومستقبل غامض لا يحمل الخير والإنسانية

في زمن تعصف فيه الصراعات بالمنطقة، تبرز الإمارات العربية المتحدة كنموذج عربي ناجح استطاع أن يحول الصحراء إلى مركز عالمي للتنمية والابتكار والتعايش الإنساني. فالدول العظيمة تُقاس بما تبنيه لشعوبها من أمن واستقرار وازدهار، لا بما تثيره من نزاعات وصراعات.

لقد قامت الحضارة العربية والإسلامية على العلم والعمل واحترام الإنسان، وتواصل الإمارات اليوم المحافظة على هذا الإرث الحضاري عبر الاستثمار في الإنسان والمكان، لتؤكد أن مستقبل المنطقة يجب أن يُبنى بالتنمية والتعاون والسلام، لا بالفوضى ومشاريع الهيمنه