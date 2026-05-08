بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

حسن الزوايده يكتب واقع حال منطقتنا الشرق اوسطية

51 دقيقة ago
حسن الزوايده يكتب واقع حال منطقتنا الشرق اوسطية

بقلم حسن الزوايده

الاعتدا الهمجي الفارسي على الامارات
نحن لسنا مطالبين في ادانة الاعتداء على هذه الدولة العربية الشقيقة بل على العرب ان يقفو جميعا بموقف وحدوي مشرف من اجل بقائهم للعيش في هذه المنطقة ضد دولة تمثل الشر ذاته لتعلن الحرب على الانسان لاستحواذ المكان بكل مافيه من ارث فلا نصره من يعتدي عليك ومن نصب لك العداء وان التراجع عن الحزم معه خساره في المستقبل الحقيقه ان سعي ايران امتلاك السلاح النووي سيكون المتضررين منه هم ابناء المنطقة العرب وغيرهم في نظام دوله اختارت الهيمنه وسعت الى اداواتها وحرمت مواطنيها من التنمية والعيش بكرامة فهذا النموذج الإنساني لا يستحق البقاء ولا يجب ابدا التعاطف معه فالبقاء يعني بقاء الشر والخراب والخوف وعدم الاستقرار ومستقبل غامض لا يحمل الخير والإنسانية

في زمن تعصف فيه الصراعات بالمنطقة، تبرز الإمارات العربية المتحدة كنموذج عربي ناجح استطاع أن يحول الصحراء إلى مركز عالمي للتنمية والابتكار والتعايش الإنساني. فالدول العظيمة تُقاس بما تبنيه لشعوبها من أمن واستقرار وازدهار، لا بما تثيره من نزاعات وصراعات.

لقد قامت الحضارة العربية والإسلامية على العلم والعمل واحترام الإنسان، وتواصل الإمارات اليوم المحافظة على هذا الإرث الحضاري عبر الاستثمار في الإنسان والمكان، لتؤكد أن مستقبل المنطقة يجب أن يُبنى بالتنمية والتعاون والسلام، لا بالفوضى ومشاريع الهيمنه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:17

الأمن : نتابع التحقيق في فيديو يحمل اساءة ويثير النعرات والفتنة

14:05

طالع نازل.. منى زكي تراهن على دراما الخيانة الزوجية

13:57

الفاو: أسعار الغذاء ترتفع في نيسان لأعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات

13:44

البحرية الإيرانية تحتجز ناقلة النفط أوشن كوي في بحر عمان

13:36

إعلان حالة الطوارئ في مصفاة الزاوية الليبية وسط اشتباكات قرب المنشأة

11:20

مسار بديل لتصدير الأغنام السورية إلى الخليج بسبب الرسوم الأردنية

11:09

زاخاروفا: أوباما وبايدن تركا إسطبلاً ضخماً علينا تنظيفه

11:02

شاكيرا تعلن عن أغنية مونديال 2026 الرسمية

10:50

هاريس تهاجم إدارة ترامب: التصعيد مع إيران هراء

10:39

الأرصاد تنشر الحالة الجوية المتوقعة للأيام الأربعة المقبلة

10:14

وفيات الجمعة 8 – 5 – 2026

10:02

أستراليا توجه تهم استعباد امرأة ودعم داعش لسيدتين عادتا من سوريا

وفيات
وفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النموره