المصري يكتب : دماغك المدمن… بدون مخدرات

بقلم: رئيس جمعية إسناد للديمقراطية وحقوق الإنسان

الدكتور هشام محمد المصري

في زمنٍ تتسارع فيه المؤثرات وتتصاعد فيه المغريات، لم يعد الإدمان حكراً على المخدرات أو المواد الكيميائية، بل أصبح حالة ذهنية وسلوكية يعيشها الإنسان يومياً دون أن يشعر. نحن أمام نوع جديد من الإدمان… إدمان صامت، ناعم، لكنه عميق التأثير: إدمان الدماغ.

الدماغ البشري، هذا العضو المعجز، يعمل وفق نظام دقيق من المكافآت. كلما شعر بالمتعة أو الإنجاز، يفرز مواد كيميائية مثل “الدوبامين”، التي تمنحنا شعوراً بالسعادة. المشكلة تبدأ عندما نعتاد الحصول على هذه “الجرعات” من مصادر سهلة وسريعة، مثل تصفح الهاتف، مواقع التواصل الاجتماعي، الألعاب الإلكترونية، أو حتى الإفراط في مشاهدة المحتوى الترفيهي.

هنا يتحول السلوك العادي إلى إدمان غير مرئي.

كيف يصبح الدماغ مدمناً؟

عندما يعتاد الدماغ على التحفيز السريع والمتكرر، يفقد تدريجيًا قدرته على الاستمتاع بالأشياء الطبيعية والبسيطة. يصبح الإنسان أقل صبراً، أكثر توتراً، ويبحث دائماً عن “الجرعة التالية” من المتعة الفورية.

وهذا ما يفسر:

التشتت الذهني وضعف التركيز

الإدمان على الهاتف لساعات طويلة

الشعور بالفراغ رغم كثرة الانشغال

انخفاض الإنتاجية والإبداع

أخطر ما في هذا الإدمان

أنه مقبول اجتماعياً، بل ومشجع أحياناً ! فلا أحد يستنكر ساعات طويلة على الهاتف، ولا أحد يلفت النظر إلى خطورة الاعتماد المفرط على الترفيه الرقمي.

لكن الحقيقة أن هذا النوع من الإدمان:

يسرق وقتك دون أن تشعر

يضعف إرادتك تدريجياً

يعيد تشكيل عقلك ليبحث عن السهل بدل المفيد

من المسؤول؟

نحن لا نلقي اللوم فقط على التكنولوجيا، بل على طريقة استخدامنا لها. فالتقنية أداة، إما أن تكون وسيلة للتمكين أو بابًا للضياع.

كيف نحرر عقولنا؟

التحرر من هذا الإدمان لا يحتاج إلى علاج دوائي، بل إلى وعي وإرادة:

إدارة الاستخدام الرقمي: حدد وقتاً واضحاً للهاتف ومواقع التواصل

الصيام الرقمي: خصص ساعات يومية بدون أي أجهزة

العودة للأنشطة الطبيعية: القراءة، الرياضة، الحوار الحقيقي

تدريب الدماغ على الصبر: مارس مهام تحتاج تركيزاً عميقاً

إعادة تعريف المتعة: اربطها بالإنجاز وليس بالاستهلاك

رسالة أخيرة

إن أخطر ما قد يواجه الإنسان في هذا العصر ليس الفقر المادي، بل فقر الانتباه والتركيز.

وإن أعظم استثمار يمكنك القيام به هو استعادة السيطرة على عقلك.

دماغك أمانة… فلا تجعله أسيراً لإدمان لا يُرى، لكنه يُدمّر بصمت.

اختر أن تكون سيد أفكارك، لا عبداً لعاداتك.