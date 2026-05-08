رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات يحصل على جائزة النشامى الرياديين من الوظائف القياديّة عن فئة التعليم مقدمة من رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

كتب الاعلامي سامي العتيلات

التكريم جاء لقاء ما قدّم معالي الدكتور نذير من إنجاز لافت أثرى مسيرة الجامعة الأكاديمية وعزز حضورها المحلي والدولي، لذلك يليق بجامعتنا الأم ورئيسها هذا الانجاز وهذا التكريم ويليق بكل من يعمل بصدق وإخلاص وانتماء حقيقي.

الدكتور عبيدات قامة وطنية طبية أكاديمية وإدارية يشهد لها القاصي قبل الداني بالنجاح و بما حققته من انجازات ونجاحات تجاوزت المحلية ووصلت للعالمية..

قامة تستحق الثناء و الشكر والتكريم بأدبها وأخلاقها وهدوئها على ما قدمته من سمعة طيبة للتعليم العالي بشكل خاص ولسمعة الاردن التعليمية بشكل عام.

قامة إنسانية عالية القدر وصاحبة مبدأ مستقل وفكر عالي ورؤية ثاقبة و واضحة رفعت راية الجامعة عالياً الى مصاف الجامعات العالمية وعن جدارة واستحقاق ، وما وصول الجامعة لأرقام متقدمة في تصنيف “كيو أس” الا دليل واضح على نجاح هذا الفكر وهذه الرؤية الثاقبة والسديدة…

ألف ألف مبارك بحجم سعادتكم وفرحتكم وبهجتكم معالي الحبيب أبومحمد.

دامت الأفراح والبهجة والسعادة والسرور في الجامعة الاردنية ومضاربكم العامرة.