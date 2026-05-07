إصدار التعليمات الإدارية والتنظيمية لمواجهة الحسين والفيصلي

وطنا اليوم:أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، التعليمات الإدارية والتنظيمية لمواجهة الحسين والفيصلي، والمقررة عند الـ7:45 مساء الجمعة، على ستاد الحسن الدولي، ضمن الأسبوع الـ27 والأخير من الدوري الأردني للمحترفين CFI؟ وبحسب التعليمات، تفتح جميع الأبواب الداخلية والخارجية أمام الجماهير اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف مساءً، ويقتصر الدخول للمنصة الرسمية على أعضاء مجلس إدارة الناديين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد فقط.

وأشارت التعليمات إلى أن جلوس جمهور نادي الحسين على الدرجة الأولى يمين المنصة والدرجة الثانية كاملة، وجلوس جمهور النادي الفيصلي على الدرجة الأولى يسار المنصة، ودخول جمهور نادي الحسين من البوابة الخارجية لمدينة الحسن للشباب رقم (5)، ودخول جمهور النادي الفيصلي من البوابة الخارجية لمدينة الحسن للشباب رقم (4)، ودخول أعضاء مجلس إدارة الفريقين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة للكوادر التنظيمية والجهات الإعلامية من البوابة الخارجية لمدينة الحسن للشباب رقم (1).

وخصصت البوابة الداخلية رقم (11) بحسب التعليمات للدرجة الأولى يمين المنصة، والبوابات الداخلية رقم (6، 7، 9، 10) للدرجة الثانية كاملة لجمهور نادي الحسين، فيما خصصت البوابة الداخلية رقم (3) للدرجة الأولى يسار المنصة لجمهور النادي الفيصلي.

وحفاظاً على سلامة جماهير الفريقين، وكونه قد تم حجز تذاكر المباراة حسب عدد المقاعد لكل درجة، فإنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يحمل تذكرة المباراة مهما كان عمره، وخروج جماهير الفريقين بعد نهاية المباراة حسب تقديرات قائد الواجب المعني بالتنسيق مع مراقب المباراة، وسيتم الإعلان عن ذلك عبر الإذاعة الداخلية للملعب