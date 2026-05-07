مستشفى الأميرة بسمة التعليمي يشهد إنجازاً طبياً نوعياً

وطنا اليوم:شهد مستشفى الأميرة بسمة التعليمي إنجازاً طبياً نوعياً بإجراء أول عملية تقشير للبروستات باستخدام تقنية البلازما ضمن مستشفيات وزارة الصحة الأردنية، وذلك في خطوة تعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات الطبية والتقنيات العلاجية الحديثة المقدمة للمرضى.

وقد أُجريت العملية بنجاح على يد الدكتور محمد رياض عبيدات أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية، باستخدام تقنية البلازما الحديثة، والتي تُعد من أكثر التقنيات أماناً ودقة مقارنة بالطرق التقليدية، لما توفره من تقليل للنزف، والحد من المضاعفات، وتسريع فترة التعافي للمرضى.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للدعم والمتابعة المستمرة من مدير المستشفى الدكتور وليد حمزة الحلبي ، وحرصه على تطوير الخدمات الطبية ورفد المستشفى بأحدث التقنيات العلاجية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما كان لرئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية الدكتور عصام الحلو دور بارز في دعم وتطوير خدمات القسم، والعمل على مواكبة أحدث الإجراءات والتقنيات الطبية الحديثة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الطبي وتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام المستشفى بمواصلة التميز الطبي ومواكبة التطورات الحديثة في مختلف التخصصات، ضمن رؤية تهدف إلى تقديم رعاية صحية آمنة ومتقدمة وفق أعلى المعايير