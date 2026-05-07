إحباط 536 محاولة تهريب خلال 2025 و156 محاولة في الربع الأول من 2026

وطنا اليوم:تواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تنفيذ واجباتها العملياتية والأمنية على مختلف الواجهات الحدودية بكفاءة واقتدار، في ظل التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وذلك ضمن جهودها المستمرة للتصدي لمحاولات التسلل والتهريب، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

وأظهرت التقارير الميدانية أن المناطق العسكرية بكافة تشكيلاتها ووحداتها تعاملت خلال عام 2025 مع (536) محاولة تسلل وتهريب، تمكنت من إحباطها بالكامل، حيث ضُبط ما مجموعه (18,938,266) حبة مخدرة من مختلف الأنواع، و(251) كغم من المواد المخدرة شملت الهيدرو والكبتاجون والكريستال، إضافة إلى ضبط (14,471) كف حشيش، وإسقاط (89) طائرة مسيّرة، وضبط (168) قطعة سلاح خفيف.

كما أحبطت القوات المسلحة خلال الربع الأول من عام 2026 ما مجموعه (156) محاولة تسلل وتهريب، وضبطت خلالها (9,202,872) حبة كبتاجون، و(10,464) كغم من المواد المخدرة شملت الهيدرو والكريستال، إلى جانب ضبط (1,310) كفوف حشيش، وإسقاط (26) طائرة مسيّرة، وضبط (32) قطعة سلاح خفيف.

وتؤكد هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجهها القوات المسلحة على الواجهات الحدودية، في ظل تصاعد وتيرة محاولات التهريب والتسلل وتطور الأساليب المستخدمة فيها، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة والوسائل التقنية الحديثة التي تعتمدها شبكات التهريب المنظمة.

وعلى الصعيد الإقليمي تعمل القوات المسلحة الأردنية وفقاً لمنهجية متطورة وعالية الدقة تحدد من خلالها نقاط إنطلاق شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات الاقليمية من مواقعها المختلفه، وهي على أتم الاستعداد لتحييدها في مرحلة التجهيز قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ المتمثله في محاولة التهريب عبر الحدود الأردنية.

وفي المقابل، تواصل القوات المسلحة الأردنية تطوير قدراتها العملياتية والفنية والتكنولوجية، وتعزيز منظومات المراقبة والسيطرة والاستطلاع، بما يضمن سرعة الاستجابة والدقة العالية في التعامل مع مختلف التهديدات، ويحقق أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود المملكة وصون أمنها الوطني.

كما تعكس هذه الجهود المستوى المتقدم من الكفاءة والاحتراف الذي تتمتع به مرتبات القوات المسلحة، وقدرتها على تنفيذ واجباتها في مختلف الظروف والتضاريس، وبأعلى درجات التنسيق والجاهزية، الأمر الذي أسهم في إحباط المحاولات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية، أنها ماضية في تنفيذ واجباتها الوطنية بكل حزم وعزم، ولن تسمح بأي محاولة للمساس بأمن المملكة أو تهديد سلامة مواطنيها، مشددة على أن حماية الحدود والحفاظ على أمن الوطن يشكلان أولوية وطنية تُنفذ بكل قوة وكفاءة واقتدار.