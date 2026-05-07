غرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي والسجن 6 أشهر للحجاج المخالفين

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح من المواطنين والمقيمين سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال والسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وشددت الوزارة على أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج.
وأهابت بالجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مشددة على أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية


